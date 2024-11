Uppgifter: Hammarby överklagar polisens derbybeslut

ANNONS

Polisen valde att tömma derbyt mellan Hammarby och Djurgården.

Nu överklagar Bajen myndighetens beslut.

– Alla arrangörer och alla som jobbar med en offentlig tillställning vill nog att allt ska vara så tydligt som möjligt, säger Göran Rickmer till Fotbollskanalen.

Det var under höstderbyt mellan Hammarby och Djurgården som ett antal knallskott kastades in på planen. Matchen avbröts och efter matchmöte meddelade polisen att matchen inte skulle återupptas. Myndigheten drog in det allmänna tillståndet och all publik tvingades lämna Tele2 arena.

Beslutet väckte stor irritation både bland den sportsliga organisationen och bland supportrar.

Nu rapporterar Fotbollskanalen att Hammarby har beslutat sig för att överklaga polisens beslut.

– Så är det. Vi kommer att göra det, säger Göran Rickmer, säkerhetschef i Hammarby, till sajten.

Han fortsätter:

– Anledningen är att det här var ett unikt beslut (av polisen) och vi behöver guidning samt riktlinjer inför framtiden. Ett förtydligande kring vad som gäller. En väg att få det är genom att överklaga.

Säkerhetschefen förtydligar att det är klubben som tagit beslutet, och att Hammarby nu jobbar på en överklagan.

– Det är ingen stridssituation mot myndigheten. Polisen vill nog också ha ett förtydligande. Alla arrangörer och alla som jobbar med en offentlig tillställning vill nog att allt ska vara så tydligt som möjligt, säger han till Fotbollskanalen.