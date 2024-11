Officiellt: Andres Iniesta köper FC Helsingör

ANNONS

Förre storstjärnan Andres Iniesta har gått och blivit klubbägare.

Spanjoren och hans bolag Never Say Never har köpt danska FC Helsingör.

Detta står klart denna torsdag.

Andres Iniesta har en lång och fin karriär bakom sig och nyligen så la den spanske stjärnan skorna på hyllan, men borta från fotbollen håller han sig inte.

Idag står det nämligen klart att han och hans bolag, Never Say Never, har köpt den danska klubben FC Helsingör.

– Det är med tillförsikt jag blir en del av klubben och ska försöka bidra med all vår erfarenhet från många olika miljöer för att försöka utveckla och förbättra klubben, säger Iniesta till kanalen enligt bold.dk.

FC Helsingör återfinns i den danska tredjeligan.

