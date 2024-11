My Cato med sitt första mål för Crystal Palace

ANNONS

Under söndagen ställdes Aston Villa mot Crystal Palace i Women's Super League.

Från start i bortalaget spelade My Cato – som gjorde sitt första mål för sin nya klubb.

Det räckte dock inte till någon poäng för London-laget som släppte in mål i den 94 minuten.

I september lämnade My Cato, 22, IFK Norrköping för engelska Crystal Palace.

Där har hon i stort sett spelat samtliga matcher för klubben men inte lyckats att hitta nätet under de sju första matcherna för säsongen.

I den åttonde matchen skulle dock målet komma. Detta när hennes Crystal Palace gästade Aston Villa på Villa Park.

Efter en halvtimmes spel blev mittfältaren serverad bollen i ett perfekt läge i slottet, och var klinisk med sitt avslut. Målet var alltså hennes första för Crystal Palace och det betydde även att bortalaget tog ledningen i matchen.

Tråkigt nog för Catos del räckte inte målet till varken seger eller poäng.

Efter hennes 1-0-mål vände hemmalaget på steken och gick in i paus med ledning 2-1.

Crystal Palace fick till slut in kvitteringsmålet i den 87:e minuten – men i den 94:e minuten frälste Ebony Salmon sitt Villa med ett segermål.

Crystal Palace befinner sig på en sistaplats i Women´s Super League efter åtta omgångar. Aston Villa tog, i och med segern, klivet upp från sistaplatsen till en åttondeplats.