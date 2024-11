Officiellt: David Olsson lämnar Varbergs Bois

ANNONS

David Olsson lämnar Varbergs Bois.

Detta i samband med att hans kontrakt går ut.

– Jag vill tacka Varbergs BoIS för två roliga och lärorika år, säger han via klubbens hemsida.

David Olsson kom till Varbergs Bois inför säsongen 2023, men nu går kontraktet ut och någon förlängning av avtalet blir det inte.

–Jag vill tacka Varbergs BoIS för två roliga och lärorika år. Med höga toppar och djupa dalar under säsongen 2024 är jag stolt över den mentaliteten och inställningen som vi visade under hösten. Detta bådar gott inför säsongen 2025 där jag önskar hela föreningen ett stort lycka till, säger han via klubbens hemsida.

Totalt blev det 20 framträdanden för Olsson i Bois-tröjan.

