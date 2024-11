Officiellt: Mattias Lindström lämnar Degerfors

ANNONS

Mattias Lindström lämnar Degerfors IF.

Detta meddelar klubben gällande den assisterande tränaren idag.

– Jag lämnar med en enorm stolthet och med många fina minnen, säger han via klubbens hemsida.

Mattias Lindström anslöt som assisterande tränare i Degerfors i slutet av 2023 och nu efter sitt första verksamma år i klubben, som slutade med uppflyttning, så står det klart att han lämnar klubben.

“Mattias Lindström kritade på för Degerfors IF den 22 december 2023 och avtalets längd skrevs till ett år. Under Mattias tid i föreningen har laget tagit sig till kvartsfinal i Svenska cupen och vunnit Superettan. Ett hyggligt facit för knappt ett år. Nu väntar nya utmaningar för Mattias som väljer att flytta hem till familjen i Skåne”, skriver klubben via sin hemsida.

– Jag lämnar med en enorm stolthet och med många fina minnen. Tack för att jag fick vara en del av den här resan. Jag önskar er all lycka till på den kommande utmaningen – ni har alla förutsättningar att lyckas, säger Lindström själv.