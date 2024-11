"Bryr man sig inte om fotboll bryr man sig i alla fall om Bois" – Svante Hildeman inför kvalet mot Värnamo

ANNONS

I kväll inleder Landskrona Bois och IFK Värnamo kvalspelet till allsvenskan 2025.

I hemmalagets målbur kommer Svante Hildeman att göra sitt för att hålla siffrorna nere – i vad som sannolikt blir hans fjärde match för säsongen.

– Även om jag sitter på bänken så vet jag hur matchen ser ut och vad vi ska göra, säger Svante Hildeman till FotbollDirekt.

Efter drygt fyra år i Landskrona Bois valde Svante Hildeman, 29, att förlänga sitt kontrakt med två år. Bakom beslutet fanns egentligen ingen problematik alls, menar målvakten.

– För min del var det väl ganska givet egentligen. Jag trivs så bra i Bois så det är klart att det känns rätt och det gjorde mig glad att de kände detsamma, säger Svante Hildeman till FotbollDirekt.

Det blir ditt femte år i klubben efter årsskiftet. Vad är det som gör att du trivs så bra?

– Det är en väldigt välfungerande förening och det känns som att det har skett ganska mycket sen jag kom dit. När jag kom dit 2021 hade de precis gått upp från division ett och kvalat sig upp till superettan. Vi tränade eftermiddagar och var kanske lite mer av en division ett-klubb. Stegen som klubben har tagit sedan dess är väldigt sunda och har gått i rätt takt. Det är på många sätt en välmående klubb.

Han fortsätter:

– Det är väl en del av det – att klubben är väldigt välfungerande. Sedan är det en stad som andas fotboll och alla bryr sig om fotboll… Eller ja, om Bois i alla fall. Bryr man sig inte om fotboll så bryr man sig i alla fall om Bois, och det är häftigt.

Förra året skrev den 29-åriga burväktaren ett reportage om sin säsong med Landskrona Bois, i magasinet Offside. Där handlade historien om hur livet som andramålvakt i en klubb kan vara – och hur det är att vara rival med en lagkamrat.

“En av dem är Amr Kaddoura – min vän och värsta rival. Det var han som höll mig på bänken i samtliga matcher förra säsongen", skrev Hildeman i reportaget med titeln “Jag och min rival”.

När Svante Hildeman dokumenterade sin säsong i fjol fick han ställa sig mellan stolparna då Kaddoura var skadad på försäsongen. Nu står han inför en liknande situation. I säsongens tredje sista match i superettan nämligen hans lagkamrat Kaddoura korsbandet och Hildeman slängdes in i hetluften. Då var hans första och största prioritet att göra sitt jobb på planen – men efteråt kände han starkt för sin skadade kollega.

– Precis i stunden, där och då, kände jag inte så mycket alls utan då var jag fokuserad på att gå in och göra mitt jobb. Men sen efteråt, det är klart att det är fruktansvärt och jag kände med honom mycket. Det är ju inte så man vill få sin speltid liksom. Jag känner mycket för honom men som sagt – där och då var det inte mycket tankar. Det var bara in och göra jobbet.

Är det tufft att slängas in i hetluften när man spenderat hela säsongen på bänken?

– Jag har ändå gjort det några gånger nu. Jag upplever dels att mina lagkamrater är spelare som jag tränar med dag in och dag ut – och det är inget nytt. Det är liksom ett lag som är väldigt lätt att kastas in i där det finns en tydlig mall. Även om jag sitter på bänken så vet jag hur matchen ser ut och vad vi ska göra – och jag har tio gubbar runt mig som stöttar i det.

I de två sista matcherna fick Svante Hildeman sina två första starter för säsongen. I den näst sista matchen spelade Landskrona Bois 1-1 mot Degerfors – och i den sista föll man ihop mot Utsiktens BK. Inför matchen var förutsättningarna tydliga, Landskrona behövde ta en poäng för att säkra kvalplatsen, men istället förlorade man med 3-0.

– Svårt att svara precist på men vi gör en bra första halvlek och sen ska vi väl egentligen bara gå ut och justera lite detaljer, men i princip göra samma sak som i första. Själv hade jag ingen koll på hur det gick i de andra matcherna som vi var beroende av – men det är väl möjligt att det var lite för mycket tankar i huvudet. Att vi hade olika scenarion, att vi ville hålla koll på hur det gick på de andra ställena. För någonting var det som fick oss att gå ut och göra en usel andra halvlek. Sen fick vi en straff mot oss och så gjorde de mål… Där känns det lite som att vi tappar fokus och kanske börjar tänka på hur det går i Helsingborg. Jag kan bara tala för mig själv och jag kände att vi gick ner oss på grund av att vi släppte in det målet och började tänka för mycket.

Fanns det något läge där ni som lag fick reda på att Helsingborg låg under?

– Det annonserades av speakern på Bravida men jag missade det. Så jag visste inte det förrän Utsikten-spelarna sa “fixa kvalet nu” efter matchen. Då fick jag veta att vi löste kvalet ändå.

Det var en märklig avslutning för Landskrona som förlorade med 3-0 men ändå säkrade kvalplatsen mot vad som skulle bli Värnamo. Efter matchen var det minst sagt blandade känslor i Bois omklädningsrum.

– Det är tudelat. De första timmarna kändes det piss. Vi hade inte bara förlorat utan också gjort en ganska dålig prestation, i alla fall i andra halvlek. Någonstans på E6:an, i Halland kanske, landade det att det hade kvittat om vi vann denna matchen. Det hade varit samma plats ändå, det hade ändå varit kval. Där börjar man ju ladda inför nästa match och fatta att nu är det kval och då får vi förhålla oss till det. Det hade det blivit även om vi hade vunnit, säger Hildeman och tillägger:

– På något sätt hade det kanske varit värre att ha krossat utsikten med 8/9-0 och sitta där och känna att det är skitsamma att vi gjorde det. Det hade väl varit en skönare känsla men rent praktiskt så hade det varit samma sits.

Menar du eventuellt att det kanske är mer tändvätska att förlora och sen kliva in i ett kval?

– Så skulle man ju kunna se det. Nu har vi gjort det, nu har vi förlorat matchen med 3-0. Då vet vi hur det känns och vi vill inte uppleva den känslan igen.

För motståndet står som sagt IFK Värnamo, som likt Landskrona, inte lyckades att vinna sin sista ordinarie match. Hade smålänningarna vunnit mot Elfsborg, samtidigt som IFK Göteborg förlorade mot Mjällby, skulle de ha undvikit kval. Nu slutade matchen 0-0 och kommer att ställas mot Svante Hildeman. Han skulle dock inte påstå att han har följt sin motståndare nämnvärt under året.

– Nej, inte speciellt. Jag tittar en del på Allsvenskan när det passar sådär, men Värnamo hade jag ganska dålig koll på.

Jag gissar att ni har gjort er scouting inför matcherna? Hur tror du att matchbilderna kommer att se ut?

– Som jag har förstått det så är det ett lag som gillar att ha boll, precis som vi. Ett spelskickligt lag. Ett allsvensk lag helt enkelt, ett bra lag. Vi är ödmjuka inför uppgiften om man säger så. Det är ett bra lag och vi ska inte gå ut och tro att vi kommer dominera. Vi strävar efter att ha mycket boll och att äga matchbilden men samtidigt är det ett allsvenskt lag vi möter och vi ska vara ödmjuka inför det.

Känner du någon individuell press att vakta buren nu i kvalet?

– Nej, ingen individuell sådär utan det är väl en kollektiv press, men det gillar vi.

Hur stort vore det för dig att ta steget upp till allsvenskan med Landskrona?

– På de åren jag har varit i Bois har jag förstått att det betyder väldigt mycket för väldigt många. Sedan är det svårt att kvantifiera och sätta ord på vad det skulle betyda men det är anledningen till att vi gör det här. Det är anledningen till att vi spelar i Bois, att vi vill ta upp klubben till allsvenskan, avslutar Svante Hildeman.

Den första kvalmatchen mellan Landskrona Bois och IFK Värnamo spelas ikväll, klockan 19.00 på Landskrona IP.

