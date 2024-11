Simon Kroon blev kvalhjälte 2022 – behöver inte stå i centrum nu: "Viktiga är bara att vi löser det"

ANNONS

Simon Kroon var en av hjältarna när Östersunds FK kvalade sig kvar 2022.

Årets kval är hans sista innan han lägger skorna på hyllan igen - att få avsluta med en repris av 2022 vill han gärna göra, även om det inte är det viktigaste.

– Det viktiga är bara att vi löser det, det hade räckt för att avslut på topp, säger Simon Kroon till FotbollDirekt.

Kvalspelet till såväl allsvenskan som superettan drar igång under torsdagen. För Östersunds FK väntar ett dubbelmöte mot Lunds BK om överlevnad i superettan.

– Det ska bli spännande. Det kommer att bli två tuffa matcher, det blir alltid så i kval. Så det är kul, samtidigt som det är lite ångest, säger Simon Kroon till FotbollDirekt.

Östersunds FK som förra säsongen slutade femma tvingas i år kvala sig kvar, precis som man behövde säsongen 2022. Från det kvalet tar man med sig en del.

– Man tar med sig att vi har presterat bra i kval tidigare, att vi har gjort det förut och att vi kom ut ur det kvalet med positiva känslor. Det är det vi tar med oss in i detta.

För Östersunds FK har säsongen genomgående varit tuff samtidigt som kvällens motståndare Lunds BK kommer från en stark säsong. Tidigare resultat under året tror dock inte Kroon blir avgörande i det här dubbelmötet.

– Jag tror inte att det påverkar så mycket faktiskt, allting som har varit glöms bort lite, det börjar om lite på nytt.

Det är ett dubbelmöte, det som har varit har varit och nu tar man ny kraft, så känns det.

Kroon som diagnostiserades med MS (Multipel Skleros), en sjukdom i det centrala nervsystemet, under 2020 meddelade relativt nyligen att kvalet blir hans sista matcher i karriären.

– Jag bestämde mig någon gång i slutet av sommaren att det var slut, att jag skulle lägga ner. Så det har sjunkit in under tiden, sen kanske det inte riktigt har träffat mig, säger han och fortsätter:

– Just nu känns det bara som att det ska bli skönt, men det kommer givetvis att kännas jobbigt också när det väl är slut.

31-åringen var en av spelarna som också var med när Östersunds FK kvalade sig kvar 2022. Då stod han för ett av målen mot Falkenbergs FF. Att få avsluta med att bli kvalhjälte igen hade känts bra, men det är inte det viktigaste för honom.

– Det hade varit helt fantastiskt om det blir så. Det viktiga är bara att vi löser det, det hade räckt för att avslut på topp. Det hade varit fantastiskt och väldigt tråkigt annars.

Vad tror du blir avgörande över det här dubbelmötet?

– Lite svårt att säga exakt. Det är givetvis hur man hanterar spelet i båda boxarna, att vi kan försvara vårt mål bra och att man är skarp i deras box. Det är givetvis avgörande precis som det alltid är.

Kroon fortsätter:

– Sen är det avgörande hur bra vi kan hantera deras styrkor och utnyttja deras svagheter, det är väl det vi tränat på under veckan och när det väl är dags är det viktigt att man vågar utföra det då. Att man har modet att göra det i ett pressat läge, det är rätt lätt hänt att det blir lite fegt och att man inte gör det man ska för att de är lite obekvämt. Det är viktigt att man vågar och kan prestera under press.

Du är ju från Malmö och fostrad i Malmö FF, är det extra viktigt att besegra Lund?

– Nej det är det egentligen inte säger Kroon med ett skratt och fortsätter:

– Man har egentligen inga känslor alls mot Lund, det är nog första gången jag spelar mot Lund i seniorsammanhang och det är väl inte direkt någon rivalitet mellan Malmö och Lund, det är så stor skillnad mellan lagen, avslutar han.

Det första kvalmötet mellan Östersunds FK och Lunds BK spelas klockan 18:30 under torsdagskvällen.

TV: