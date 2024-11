ANNONS

En timmes försening, en hjälte som blev syndabock, spel med elva mot tio och fyra mål.

Det var minst sagt en märklig tillställning i den första allsvenska kvalmatchen mellan Landskrona Bois och IFK Värnamo.

Här är FotbollDirekts Tor Sundbergs tre punkter från 2-2-matchen.

En timme av förvåning – sedan startade matchen

När jag slog på sändningen för att åtnjuta matchen mellan Landskrona Bois och IFK Värnamo förstod jag ingenting. Det var inte långt kvar till matchstart och i rutan stod Max expert Diljen Otlu och förklarade att han inte visste när matchen skulle börja.

Anledningen till detta var att hela Landskronas ståplatsläktare var tömd på folk – bortsett från ett fåtal människor under en större duk. Detta var en konsekvens av att en väska med pyroteknik slängts in på läktaren. Något som efterföljdes av läktaren tömdes och rensades från pyroteknik innan publiken blev omvisiterad och fick släppas in igen.

Under den timmen som matchen var uppskjuten fastnade jag vid en tanke. “Vems är egentligen beslutet?". Enligt Max var det arrangören som tog beslutet, och det får man lita på. Om det var rätt beslut? Det får andra svara på.

En timme efter utsatt tid drog matchen äntligen igång – där…

Emin Grozdanic – från hjälte till syndabock

Emin Grozdanic var inblandad i det mesta i den första halvleken. Till en början bara för det bättre.

Det var också Värnamo som inledde klart bäst i Landskrona och skapade ett gäng möjligheter inom de tio första spelminuterna. Kort därefter skulle Grozdanic ta ledningen efter att Simon Thern måttat en frispark in i boxen som mittbacken skickat in via Svante Hildemans hand.

Därefter gick det utför för 25-åringen. Efter 20 minuter lekte han och Landskronas Vincent Sundberg tuppfäktning med varandra när de mötte varandra med sina skallar. Detta resulterade i ett gult kort åt båda spelarna.

En dryg kvart senare skulle Grozdanic hamna i centrum igen. Detta efter att han stoppat en passning med handen och fått syna ett andra gult kort.

Från hjälte till bov. Från dröm till mardröm för Emin Grozdanic som missar returen på grund av avstängning.

Inte bara onödigt av Bois – helt förkastligt

Efter att Robin Dzabic och Kofi Asare gjort varsitt mål hade Landskrona Bois vänt på steken. Därefter fortsatte man att skapa tryck mot Värnamos mål och försökte att skapa sig ett ännu bättre läge i returen på söndag. Istället för att utöka sin ledning var Värnamo, genom en kontring, nära att göra matchens fjärde mål med tio minuter kvar.

Leder man ett kvalmöte med en man mer bör man kanske satsa för att skapa sig ett övertag inför returmötet – men du får fan inte släppa in mål.

Det var precis det som Landskrona Bois gjorde med en man mer i över en halvlek. Joel Voelkerling Persson nådde högst på Värnamos första hörna i matchen och kunde kvittera matchen med fyra ordinarie minuter kvar.

Det är svårt att sätta ord på vad det var jag bevittnade denna torsdagskväll. Klart är i alla fall att jag inte kommer att missa returen på söndag.



