Drömstarten: "Det är ett taggat AIK"

AIK leder den andra kvalmatchen efter den första halvleken och har satt sig i en bra position inför den andra halvleken för att säkra allsvenskt spel 2025.



AIK fick en drömstart på den första halvleken i kvalrysaren mot Umeå. Redan efter tre minuter kunde Beata Olsson sätta dit 1-0 för hemmalaget.

– Jag har känt hela veckan att jag hade det i mig, säger målskytten Beata Olsson till Viaplay i halvtid ocghm fortsätter:

– Vi har matchen precis där vi vill ha den. Vi har sagt att det vore så skönt att få in en boll tidigt och nu fick vi det. Vi följer matchbilden vi satt upp väldigt bra.



Vad ska ni göra för att hålla detta?

– Vi ska fortsätta med den höga intensiteten och göra mer mål framåt helt enkelt.

Desto tyngre halvlek var det för gästande Umeå som efter 22 minuter låg under med 2-0. Detta efter en fin 1-0 vinst på hemmaplan i det första mötet.

– Det är ett taggat AIK idag och det är klart att det är tufft att de får in två snabba mål. Men jag tycker vi växer in i matchen mer och mer och får till vårt spel. Vi måste ligga på lite högre och trycka in några mål och tro på det vi gör, säger Umeås Saga Andersson till Viaplay.