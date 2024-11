Inlånade Onni Valakari har varit en stor faktor till AIK:s succéhöst.

Nu gör AIK vad de kan för att köpa loss finländaren från Pafos FC.

– Han är en toppspelare och en topp-typ som vi önskar att ha med i framtiden, säger AIK:s sportchef Thomas Berntsen till FotbollDirekt.

Under sommaren lånades Onni Valakari, 25, in till AIK från cypriotiska Pafos FC.

Därefter skaffade sig finländaren en ordinarie plats i den svartgula startelvan och var starkt bidragande till att AIK slutade på en tredjeplats i allsvenskan.



Den 31 december går 25-åringens lånekontrakt ut och då ska han tillbaka till Cypern och Pafos – men inte om AIK och Thomas Berntsen får bestämma.



– Ja, alltså det är tre parter där. Det är Pafos, som vi är eniga med, för där har vi en option när vi signerade spelaren. Sedan är det vi som har varit intresserade, och så är det Onni som har visat sig vara intresserad. Som det ser ut nu så är Onni intresserad av att vara kvar i AIK och vi är intresserade av att han ska vara här, säger AIK:s sportchef till FotbollDirekt.



Även om samtliga parterna verkar ha samma inställning till Onni Valakaris framtid är det inte riktigt så enkelt som det låter.



– Sedan är det en förhandling och parterna har en väldig respekt för varandra. Vi står inför en utmaning gällande marknaden i förhållande till låg skattenivå (på Cypern, reds anm) och så vidare. Vi får se om vi har anledning till det, vi får se. Men de tre parterna som är involverade är positiva till att få till det. Det är det vi kan säga, sen får vi se om det blir så.



Där har det pratats mycket om att det är den ekonomiska sidan som sätter stopp för er. Stämmer det?

– Det är eventuellt det som sätter stopp. Som sagt, AIK är intresserade, Onni är intresserad och vi är eniga med Pafos – vi har en option där. Det är ekonomin som eventuellt är ett hinder, men det har ingenting med en orimlighet från Onnis sida att göra. Det är bara i vilka länder han har varit men jag tror att, om Onni hamnar här, så är det i värsta fall ett noll-spel för oss. Vi vill, om vi kan, kunna sälja honom om ett par år. Han är attraktiv och han är landslagsspelare i Finland. Vi får in pengarna på det vi har investerat om två år, det får vi. Han är en toppspelare och en topp-typ som vi önskar att ha med i framtiden, avslutar Berntsen.



Onni Valakari noterades för tio allsvenska matcher med AIK under hösten. I dessa stod han för två mål och tre målgivande passningar. 25-åringens kontrakt med Pafos FC sträcker sig till maj 2026.