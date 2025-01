AIK utmanar om Simon Olsson – uppges ha budat

Djurgården och Elfsborg är redan intresserade av Simon Olsson.

Nu skriver Expressen att AIK lagt ett bud på omkring 11,5 miljoner kronor på mittfältaren.

Landslagsmeriterade Simon Olsson är hett villebråd bland allsvenska klubbarna.

Sent under 2024 rapporterades både Djurgården och Elfsborg ha lagt bud på Heerenveens mittfältsdynamo – och nu ger sig även AIK in i leken.

Det är Expressen som skriver att Gnaget lagt ett bud på ca 11,5 miljoner kronor.

Kontraktet med Heerenveen sträcker sig till sommaren 2026 men lokaltidningen Leeuwarder Courant skrev så sent som i veckan att den nederländska klubben väntar sig att 27-årige Linköpingssonen försvinner i vinter.

Olsson lämnade Elfsborg sommaren 2022 för Heerenveen och debuterade i Jon Dahl Tomassons svenska landslag i våras.