“Om det blir Sverige får det kanske bli något större” 

Joseph Baffoe har gjort sitt i Halmstads BK och letar en ny klubb.

Till FotbollDirekt berättar mittbacken om utlandsdrömmar – och kontakten med andra allsvenska klubbar.

– Om det blir Sverige får det också bli så, men då kanske det får bli något större, säger 32-åringen.

Efter att ha vänt hem till Halmstads BK år 2020 har Joseph Baffoe åkt ur vunnit superettan, åkt ur allsvenskan och åter gått upp till högstaserien där HBK har säkrat allsvenskt kontrakt två år i rad.

För Baffoes egen del ser tiden i Halland ut att vara slut för denna gång. Efter att ha avslutat säsongen med HBK reste mittbacken till Ghana för att närvara vid ett bröllop och träffa släktingar innan han senare flög ner till Dubai där han nu befinner sig med gott sällskap.



– Jag håller igång lite och träffar lite vänner som jag inte har sett på ett tag, säger Baffoe till FotbollDirekt.

Anledningen till att 32-åringen håller igång på egen hand är för att hans kontrakt med Halmstads BK har löpt ut. Exakt var mittbacken spelar sin fotboll i framtiden står ännu inte klart. Åtminstone inte enligt hans egen utsago.



– Nej, just idag vet jag inte. Men det gäller att vara beredd och vara i form när beslutet kommer att tas.



Hur länge vågar man vänta innan man tar ett beslut?

– Det klart att man vill ha en klubb här och nu men sedan ska det passa in på olika sätt och kännas rätt. Tills dess får man träna på och hålla igång så att man är redo när man väl kritar på?



Vad gäller klubben Baffoe nyligen lämnade, HBK, ser det osannolikt ut att han skriver på ett nytt avtal. Detta då det inte förs något samtal mellan honom och ledningen i klubben.

– Nej, där finns ingen dialog – jag är öppen för nya äventyr.



Bristen på dialog. Kommer den från ditt håll, klubbens håll eller båda?

– Det är väl från mitt håll och från deras håll. Jag har känt att jag är redo för en ny utmaning ett tag nu.

Jag gissar att du känner dig nöjd med dina senaste fyra år där?

– Ja, precis. Jag kom tillbaka och gjorde det jag ville göra. Det var att etablera klubben i allsvenskan igen efter många tunga år som de har haft. Sedan åkte vi oturligt nog ner 202 och där valde jag till och med att stanna. För då var mitt mål att etablera dem i allsvenskan där jag tycker att de hör hemma. Någonstans har man också andra drömmar och mål, det är inget mer med det.

För en dryg månad sedan pratade Joseph Baffoe om att det inte hade skadat att bosätta sig och spela fotboll på sydligare breddgrader. Det är även det som fortsatt lockar mest.



– Ja, det är det väl absolut, får man säga. Det kan man inte blunda för.



Har du hört någonting från någon klubb på sydligare breddgrader?

– Det har varit lite dialoger och sådant där men sedan får man se var saker och ting slutar. Som sagt är det bara att hålla igång tills dess. Det är inte så mycket mer man kan göra. Man får försöka påverka det man kan påverka och det är att ta hand om kroppen och se till att man är redo för att slängas in i hetluften när det väl sker.

Finns det något land som lockar mer än något annat?

– Just nu finns det väl inget land som lockar mer än det andra utan det handlar mer om helheten och vad det är för paket som kan erbjudas. Det sociala och kulturella sådär. Men det är väl inget land på det sätt som jag tänker att här vill jag först och främst spela. Jag är ganska öppen för en ny utmaning, säger Baffoe och fortsätter:

– Om det blir Sverige får det också bli så, men då kanske det får bli något större.

Exakt vad “större” än Halmstad är vill inte den kontraktslösa mittbacken gå in på. Det han däremot kan säga är att det inte har varit helt tyst från allsvenskt håll.



– Det har väl funnits någon dialog till höger och till vänster. Sedan får man helt enkelt utvärdera men just nu är det fortfarande tidigt på fönstret också. Det är bara att hålla igång och se efter kroppen och hälsan, avslutar Baffoe.



Under sina totalt fem och ett halvt år i Halmstads BK står mittbacken noterad för 170 tävlingsmatcher. I dessa har han gjort tio mål och spelat fram till sex stycken.