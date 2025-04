Beskedet kring Mitov Nilsson: ”Fått ett bakslag”

David Mitov Nilsson har drabbats av ett bakslag i sin rehab.

Det konstaterar IFK Norrköping under onsdagskvällen.

– Han kommer därför nu fortsatt vara utanför spel, säger klubbens fysioterapeut, Kristoffer Karlsson, i ett uttalande.

David Mitov Nilsson spelade i IFK Norrköpings årspremiär mot IFK Värnamo. Efter det har 34-åringen tvingats vara vid sidan av planen.



Målvakten har tidigare berättat att han tar små steg hela tiden för att bli hel.



– Jag tar kliv hela tiden, jag är med på målvaktsträningarna fullt ut. Kroppen reagerar bra på det, sen ska vi stegra det mer och mer och få in mig i kollektivet också. Det närmar sig, sa han enligt NT-sporten.



Tidigare under onsdagen rapporterade samma tidning att målvakten har drabbats av ett nytt bakslag. Det ska ha skett i förra veckan där han fick en negativ reaktion under träning. Målvakten kan nu bli borta längre än förväntat.



Detta bekräftar nu även IFK Norrköpings fysioterapeut, Kristoffer Karlsson.



– Mitov har i samband med sin stegring fått ett bakslag i sin rehab. Han kommer därför nu fortsatt vara utanför spel och åter stegra sin rehab och återgång till spel, säger Karlsson i ett uttalande och fortsätter:



– Det är i dagsläget svårt att sia om hur lång rehabilitering David behöver innan han kan vara tillbaka i spel.



David Mitov Nilsson vände hem till ”Peking” under sommaren förra året.

