Billigast årskort i allsvenskan: “Ett medvetet val” 

Bland alla allsvenska klubbar 2025 säljer Brommapojkarna det billigaste årskortet på ståplatsläktare.

Det är ingenting som förvånar klubbdirektör Peter Kleve.

– Det är ett medvetet val att ha så låga avgifter, säger Kleve, till FotbollDirekt.



Den allsvenska säsongen 2024 har gått i mål – och nu pågår ett längre uppehåll innan serien startas igång i april 2025.



Något som däremot inte vilar under vintern är försäljningen av årskort hos de allsvenska klubbarna.



Enligt en sammanställning från SvenskaFans erbjuder Brommapojkarna det billigaste priset för ett årskort (ordinarie pris) på ståplatsläktare – 1250 kronor. Det är mer än en tusenlapp billigare än Halmstads BK – som har dyrast ståplatskort i serien.



Att just Brommapojkarna är billigast i kategorin årskort på ståplats menar klubbdirektör Peter Kleve inte är konstigt alls.



– Det är högst medvetet. Vi vill verkligen ta hand om våra mest lojala supportrar och visa vår uppskattning för att de kommer och stöttar oss. Det är ett medvetet val att ha så låga avgifter, säger BP:s klubbdirektör, Peter Kleve, till FotbollDirekt.



Vet du hur många ståplats-kort ni sålde förra året?

– Det har jag faktiskt inte exakt i huvudet men jag vet att vi sålde 200 säsongskort ungefär. Det är få, men för oss väldigt, väldigt viktiga personer. För oss är varenda person viktig och därför vill vi hålla nere kostnaderna på det. Det påverkar inte klubbens ekonomi så mycket och det är rätt lätt för oss att hålla nere det (priserna). På Grimsta finns det alltid biljetter sju dagar innan match så det finns inget syfte att säkra upp sin biljett. Men vi vill verkligen visa våra mest trogna att de är viktiga för oss helt enkelt.



Om man ser till framtiden. Hur jobbar ni för att sälja fler årskort?

– Vi jobbar kanske inte jättemycket med att få in fler säsongskortsinnehavare. Vi jobbar mer för att öka publiken som helhet. Sedan ser vi det som att de är de mest trogna som vill visa sin uppskattning för BP och köper säsongskort. Vårt primära är att försöka jobba med den totala publiksiffran. Vi jobbar väldigt mycket med skolverksamhet och klubbar runt om i västerort för att försöka få dem att komma till Grimsta för att få den matchupplevelsen som man faktiskt kan få i allsvenskan.



Kleve fortsätter:



– Nu är det tredje året i allsvenskan och det svåra för Brommapojkarna genom åren har varit att bygga en supporterbas när klubben har åkt upp och ner mellan division ett och allsvenskan. Jag skulle vilja påstå att det finns ett fåtal klubbar som har lyckats (bygga upp en supporterbas) utanför herrallsvenskan – och det är Gais och Hammarby. De andra byggs liksom i herrallsvenskan och det är bara att kolla på Sirius och Häcken. För BP gäller det att ligga där i tio år plus, då kommer vi kunna börja växa i publik på riktigt hoppas jag, avslutar Kleve.

