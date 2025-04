Bisarra scenen – Kalu missade öppet mål för Värnamo

IFK Värnamo hade kombinerat sig fram till ett fint kvitteringsläge mot Degerfors.

Kvar återstod endast att skicka in bollen i öppet mål.

Det gjorde inte Johnbosco Kalu – som sköt över från tre meter.

Under söndagen ställdes Degerfors IF mot IFK Värnamo i den andra omgången av allsvenskan 2025.



Då skulle det börja alldeles utmärkt för hemmalaget som tog ledningen i den femte minuten efter ett självmål på en hörna.



Värnamo var dock långt ifrån ofarliga och hade flera lägen att kvittera matchen i den första halvleken.



Bland annat i den 35:e minuten, när Carl Johansson spelade fram till en helt fristående Johnbosco Kalu.



Anfallaren skulle bara raka in bollen i öppet mål från tre meter – men sköt istället över.

"Det måste vara mål" 😱



Johnbosco Kalu bränner öppet mål.



📲 Se Allsvenskan på Max pic.twitter.com/6GKSoA74D4 — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) April 6, 2025



– Det måste vara mål, sade Max kommentator Niklas Jarelind i sändningen.



Bättre blev det inte för Värnamo då Wenderson fick syna det röda kortet på tilläggstid i den första halvleken.



Matchen pågår.