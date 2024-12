Blåvitt-toppens stora ord – tokhyllar nyförvärvet: ”Kan bli precis hur bra som helst”

Imam Jagne är en Blåvitt-spelare.

Men övergången från Mjällby blev en alldeles för stor cirkus.

Det tycker Hannes Stiller, tillförordnad sportsligt ansvarig i IFK Göteborg.

– Den blev lite för massmedial ska jag vara helt ärlig med, säger Blåvitt-toppen till FotbollDirekt.

IFK Göteborg har gjort klart med den första förstärkningen inför 2025. Det var den 21-åriga mittfältaren Imam Jagne som anslöt från Mjällby för en dryg vecka sedan.

– Det är min hemstads stora lag och jag har alltid varit oerhört imponerad av trycket som finns på Gamla Ullevis läktare när jag själv mött Blåvitt, sa den BK Häcken-fostrade Jagne till Blåvitts hemsida.

😇| Så här glad blir du av att vara en del av hela stadens lag!#ifkgbg pic.twitter.com/Y02rxGRUFA — IFK Göteborg (@IFKGoteborg) December 13, 2024

Värvningen av Jagne var inte bra IFK Göteborgs första inför nästa år. Det var också Hannes Stillers första värvning som tillförordnad sportsligt ansvarig.

46-åringen har tagit över det sportsliga ansvaret för klubben efter att Ola Larsson meddelade att han lämnade Blåvitt i slutet av november. Stiller är mycket nöjd med sin första värvning.

– Han har ett register som är väldigt intressant för en spelare i den åldern. Han har en bra utveckling och en förmåga att driva boll, och en väldigt bra mentalitet. Han vill mycket med sin fotboll, säger han till FotbollDirekt.

Stiller fortsätter:

– Han besitter en mängd olika intressanta kvaliteter för att passa in i vårt lagbygge och i den fotbollen som Stefan (Billborn) och Jocke (Björklund) vill spela.

Imam Jagne fick testa på spel i allsvenskan redan under säsongen 2023, men det var i år som Mjällby-talangen fick sitt verkliga genombrott. Under Maifs succésäsong gjorde 21-åringen tre mål och fyra assist på 26 allsvenska framträdanden. Under hösten kallades Jagne även in till Daniel Bäckströms U21-landslag.

– Det finns en utvecklingspotential i honom, där han kan bli ännu bättre. Dels i de spetsegenskaperna som han har, men också i andra delar av sitt spel där han kan ta kliv, säger Stiller.

– Jag tror att det är en väldigt bra miljö för för honom att komma till där vi är nu. Vi har en bra grundkvalitet i vårt grupp, men han adderar ytterligare lite kvalitet.

Hur bra kan han bli?

– Det är helt och hållet upp till honom själv. Jag tror att han kan bli precis hur bra som helst. Han har många av de egenskaperna som man letar efter idag, han har ett driv med bollen, ett steg som är väldigt vägvinnande, han har en förmåga att fylla på offensivt och bli ett hot längre fram.

Blåvitt-toppen fortsätter:

– Det är som med alla unga spelare att det är väldigt mycket upp till honom själv att utvecklas och driva sig själv. Han har en väldigt, väldigt bra mentalitet för att göra det, så jag tror inte att det finns någon gräns för hur bra han kan bli.

“Blev för massmedialt”

Jagnes övergång från Mjällby till IFK Göteborg kantades av spekulationer i media. Tidigare under hösten kom uppgifter på att en övergång var nära, och ända fram till det att det blev presenterats florerade rykten och spekulationer om prislappen.

Mjällby-sportchefen Hasse Lasson kommenterade situationen några dagar innan offentliggörandet.

– Om det nu blir Göteborg så tror jag att det kommer att bli hur bra som helst, sa sportchefen till Expressen.

Hannes Stiller kontrade:

– Jag är inte jättesugen på att kommentera spelare i andra föreningar. Det är väl bra att han pratar om spelare i hans lag, men jag tänker inte göra det, sa han i podcasten Tuttosvenskan.

Med facit i hand tycker Hannes Stiller att allt runt övergången blev en för stor cirkus.

– Den blev lite för massmedial ska jag vara helt ärlig med. Nu blev det som det blev och jag förstår att folk tycker det är ganska kul, men jag hade hellre hållit det lite mer under radarn, säger han och fortsätter:

– Jag vet inte varför det blev så i det här fallet egentligen, men det viktigaste var ju att han kom till oss till slut – och det gjorde han.

Det är inget ont blod mellan er och Mjällby?

– Nej, absolut inte. Nej, nej, nej. Vi är en köpande klubb och de är en säljande klubb. Nej, inte fem öre. Det har inte varit något sånt överhuvudtaget.

Imam Jagne ansluter till IFK Göteborg efter årsskiftet på ett fyraårskontrakt.