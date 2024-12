Blåvitts styrelse svarar – efter protestaktionen

En protestaktion mot klubbdirektör Håkan Mild utfördes av en supportergrupp under natten till torsdag.

Nu svarar Blåvitts styrelse på aktionen.

”Vi tar avstånd från den aktion som genomfördes vid Kamratgården under torsdagen eftersom den går emot den föreningsdemokratiska anda vi som kamratförening lever efter”, skriver de via ett uttalande.

Under natten till torsdag sattes en kritisk banderoll upp vid Kamratgården och flyttlådor fyllda med betong placerades i närheten av banderollen.

Denna protestaktion, som bland annat var riktad mot Håkan Mild, kom från en supportergrupp till IFK Göteborg.

Nu uttalar sig klubbens styrelse om aktionen.

”Händelserna under torsdagens natt och morgon på Kamratgården innefattade banderoller med budskap om en av våra medarbetare och följdes upp av krav i sociala medier”, inleder Styrelsen sitt uttalande med.

Styrelsen ber även om lugn och ro inför kommande årsmöte, samtidigt som de vill jobba för en öppen dialog.

”Från styrelsens sida är vårt önskemål att kunna skapa lugn och ro för vår förening fram till årsmötet. Vi gör detta i nära samarbete med såväl valberedningen som med verksamheten.

Åsikter, känslor, krav och förväntningar är självklart rimliga att ha på IFK Göteborg. Det är viktigt att vi tillsammans fortsätter att arbeta för en öppen och konstruktiv dialog där alla kan mötas med respekt. Bara så kan vi tillsammans skapa en stark framtid för IFK Göteborg. Som kamratförening”, skriver de.

Läs hela IFK Göteborgs styrelses uttalande här.

Uttalande från IFK Göteborgs styrelse.



Läs på vår hemsida.#ifkgbghttps://t.co/PopjhQwGGa — IFK Göteborg (@IFKGoteborg) December 20, 2024