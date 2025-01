BP-tränarens hyllning till Alladoh: ”En jävla träff”

Brommapojkarna var först ut ur startgroparna och chockade AIK på Grimsta IP.

Efter den första halvleken ledde de rödsvarta med 3-0 – och Ezekiel Alladoh hade gjort ett drömmål.

– Det är kul för honom och det var en jävla träff, säger BP:s tränare, Fredrik Landén, till FotbollDirekt.



Trots ett stort bortfall i Brommapojkarnas trupp stod det unga BP-laget för en lysande inledning när de tog emot AIK på Grimsta IP under lördagen.



Efter tre minuter tajmade Alex Timossi Andersson ett inlägg från Victor Lind och dundrade in ledningsmålet för BP. Tre minuter senare skulle de utöka sin ledning genom ett riktigt distansskott från Ezekiel Alladoh innan Victor Lind tog till vara på slarv i AIK:s backlinje och chippade in 3-0 efter 38 minuter.



– Vi börjar matchen jättebra. Vi är aggressiva, vinner mycket boll, spelar snabbt och kommer rättvända mot deras backlinje ganska fort ett par gånger. Så gör vi 1-0 tidigt och får fortsatt energi där och så kommer tvåan och trean. Sedan hade vi ganska många bra lägen där vi kan göra ytterligare mål. Första halvlek är väldigt bra, både offensivt och defensivt, säger Fredrik Landén till FotbollDirekt.



Det är ingen dålig träff Alladoh får till vid 2-0?

– Ja, det var det verkligen, säger Landén och skrattar.

– Det är kul för honom och den var en jävla träff. Han har kört rätt mycket avslut under veckan så man vet att han har det i sig – men inte från den distansen. Det var otroligt snyggt.

SMACK! Ezekiel Alladoh dundrar in 2-0 för BP mot AIK i den sjätte minuten! 🔴⚫



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/viidTPU5uv — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) January 25, 2025

Var du förvånad över att han avlossade därifrån?

– Nej, vi har sagt till honom att han ska komma till avslut ofta liksom. Men det är inte så ofta du gör mål men kan man det är det bara att köra!



Att alla eventuellt inte har koll på vem Ezekiel Alladoh, 19, är har sannolikt att göra med att han är ett nytt tillskott till BP och allsvenskan.



– Han är ny och är från Ghana. Han kom in här och startade upp och tränade med oss i januari. Det är ett nyförvärv inför i år.

Hyfsat storväxt va?

– Ja, han har jättebra fysik och har kommit in det bra. Det är hård träning för honom nu och det är ett nytt klimat med allt vad det innebär och en ny stad. Men han kommer inte in det bättre och bättre hela tiden så det är bara att fortsätta jobba med honom så kan det bli väldigt spännande.

Även om Brommapojkarna städade av AIK på en halvlek vill inte Fredrik Landén dra alltför stora växlar av att de besegrade fjolårstrean i allsvenskan.



– AIK har kört på och redan varit på ett läger. Sedan kommer de med en jättebra elva, så bra de kan bortsett från Guidetti och Salétros kanske. De är bra AIK men ibland är det så att man kommer in i en match där vi vinner lite boll, kommer loss och får 1-0 tidigt. Man vet själv hur det är ibland när man hamnar i en liknande situation. Samtidigt är vi effektiva, utnyttjar det och gör det bra. I den andra halvleken är det lite mer av ett ställningskrig där det var lite målchanser åt båda hållen men mest spel på mittplan.

Är du förvånad över att AIK inte var bättre?

– Man fokuserar mest på sig själv utifrån vad man gör i den här fasen av året. Sedan är det kanske lite nya grejer för dem där de försöker att sätta vissa saker både offensivt och defensivt. Det såg man mer av idag jämfört med den senaste matchen. Men det handlar om att träna på hårt här nu och sätta saker. Sedan är AIK ett bra lag med bra spelare som är tuffa att möta men vi gör en bra match idag.

Det måste ändå vara ett skönt kvitto för er inför framtiden?

– Ja, ja, absolut, så är det ju. Det är ju ett par spelare som inte är tillgängliga just nu men som är tillbaka snart. Då blir det lite mer konkurrens och de unga tränar på hårt och vill väldigt mycket. Det finns mycket rå-talang att jobba med, det finns det absolut. Det handlar om att få upp intensiteten, kunna träna hårt och fokusera på att bli bättre. Då kan många ta steg här, det är det inget snack om, avslutar Landén.

På onsdag spelar Brommapojkarna ytterligare en träningsmatch när de möter IK Sirius.