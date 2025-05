Då är stjärnan tillbaka i full träning: ”Efter sommaruppehållet”

Det var i den sista allsvenska omgången förra året som han skadade sitt korsband.

Nu närmar sig Nikola Vasic full träning med Brommapojkarna igen.

– Min målsättning är att vara i kollektiv träning efter sommaruppehållet, säger anfallaren till Max.

Nikola Vasic stod för en magnifik säsong med Brommapojkarna 2024. 17 mål innebar att han ensamt tog hem skytteligasegern i allsvenskan – detta som den äldste någonsin.



I den sista matchen för säsongen råkade dock 33-åringen ut för det värsta tänkbara – en korsbandsskada som har hållit honom borta från fotbollen sedan dess.



I halvtidsvilan under matchen mellan BP och Halmstads BK mötte anfallaren upp Max för en intervju, där Vasic berättade om hur rehaben går.



– Jag tycker att det går jättebra, jag är ganska långt fram i min rehab och styrkemässigt skulle jag nästan kunna vara ute och köra på planen. Jag skyndar långsamt och har absolut ingen stress. Jag förväntar mig att komma tillbaka någon gång efter sommaruppehållet och köra fullt med laget, säger han och fortsätter:



– Nästa steg blir väl att komma ut på planen. Jag har ändå varit ute och sprungit i kanske snart två månader så just nu går det väldigt bra. Knäet svarar väldigt bra och det är ett knä jag aldrig har haft problem med. Jag tycker att alla övningar jag har kört har fungerat bra och jag har kunnat pusha på till max utan att få några reaktioner. Jag skulle säga att jag har haft väldigt tur med det här knät, kontra mitt andra knä som jag hade mycket mer problem med tidigare.



Vad gäller den kollektiva träningen är den inte allt för långt bort, om allting går som det ska.



– Min målsättning är att vara i kollektiv träning efter sommaruppehållet, det är väl det jag tänker att jag har som mål. Sedan får vi se, men det känns väldigt realistiskt och jag ligger väldigt bra till just nu, avslutar Vasic.