”En väldigt varm människa” – Mattiassons hyllning till Honkavaara

I december fick han sparken av Sirius under tumultartade omständigheter.

Nu har Christer Mattiasson fått ett nytt jobb – som assisterande tränare i Djurgården.

– Jag var så jäkla taggad på det direkt när jag fick det första samtalet, säger Mattiasson till FotbollDirekt.



Det var under onsdagen som Christer Mattiasson, 53, presenterades som ny assisterande tränare i Djurgårdens IF.

Efter att ha varit arbetslös sedan han fick sparken från IK Sirius i december har tränaren letat efter ett nytt uppdrag. När samtalet från Bosse Andersson kom fanns det inte ett uns av tvekan i Mattiassons svar.

– Jag var så jäkla taggad på det direkt när jag fick det första samtalet. Det här är verkligen en grej jag vill prova på – att göra något annat och att vara i en storklubb. Det var min första tanke. Jag kommer att få hjälpa till på ett annat sätt och jag såg detta som en skälig utmaning, säger Mattiasson till FotbollDirekt.

Hur såg processen bakom anställningen ut? När kom det första samtalet?

– Det kanske var tio dagar sedan, någonting sådant. Först var väl frågan “Skulle du kunna tänka dig att vara assisterande?” och mitt svar direkt var “Absolut!”. Sedan ska man styra upp ett möte som ska passa alla. Sedan, efter att man har pratat med Bosse och de övriga där, ett längre möte där man ska sitta med Jani då. Han måste känna att vi är rätt personer för varandra och att det känns rätt för honom. För mig var det självklart men det måste också kännas väldigt bra för honom att jag kan hjälpa till med vissa saker och sådana bitar.

Hur långt är kontraktet?

– Det är väl skrivet på tre år och det var det även med Sirius, men då blev det bara två år, säger Mattiasson och poängterar att han skämtar.



– Det är väl tanken och Jani har också skrivit på för tre år. Det betyder att man sitter ihop i den mån. Bosse tyckte väl att det satt ihop på ett bra sätt.

Hur taggad är du på framtiden?

– Jag vill bara att det ska köra igång och att vi ska påbörja det hela. Nu blir det lite mer av ett skarpt läge för att både jag och Jani (Honkavaara) är nya. Vi kör igång på måndag med spelarna och sedan har vi vår planeringsdel som vi håller på med. Men det ska bli skitkul och jag ser verkligen fram emot att köra igång. Vi kommer att köra en vecka här hemma innan vi åker på träningsläger. Det tror jag kommer göra oss jättegott att åka iväg i tio dagar och vara med alla i ledarstaben för att bygga någonting som ska vara hållbart över tid.

Vad gäller Christer Mattiassons nya kollega, Jani Honkavaara, menar den assisterande tränaren att det stundande samarbetet bådar gott.

– Mitt intryck är att det är en person som gillar ledarskap och involverar spelarna. Det hackar jag fort i på den delen. Jag vill att spelarna har ett eget ansvar, vill spela fotboll med kontroll, ha spelarna nära varandra och jobba nära varandra i team. Sådana bitar är viktiga för honom och han verkar vara en väldigt varm människa. Han vill involvera många men är också tydlig i vad han vill när han väl sätter ner foten. Det finns en tydlighet, en rak linje med mera. Framförallt ska det bli kul att träffa honom och övriga. Några har jag redan träffat i fysteamet då jag skrev under alltihop.

Vet du vilka arbetsuppgifter du kommer att ha?

– Jag ska ha en assisterande roll och det betyder att jag ska hjälpa till i den mån som är. Sedan kan man inte bara sätta arbetsuppgifter utan jag tror att man måste lära känna varandra först. Det är lite så jag också har jobbat, att man bygger arbetsuppgifter efterhand. Vad är jag bra på och vad är han bra på? Vad vill han göra? Det finns inget som är direkt nedskrivet än. Jag ska vara assisterande och göra mitt yttersta för att ge Jani och klubben de bästa förutsättningarna för att prestera helt enkelt.

Som spelare har Christer Mattiasson själv representerat Djurgården i tre år, mellan 2001-2003. Då var han bland annat med och vann SM-guld två år i rad och ser fram emot att ännu en gång få bära den blårandiga skölden.

Hur känns det att vara tillbaka i just Djurgården?

– Det känns verkligen skitkul och är jätteinspirerande på alla sätt och vis. Jag hade ju fina år där resultatmässigt och det är en större klubb. Jag är bara glad och skitstolt över att jag får chansen att vara en del av den här ledarstaben och fortsätta att driva fram det som Kim och Tolle en gång började med. Men vi ska göra det på vårt sätt och det är väl det som är det viktigaste, avslutar Djurgårdens nya assisterande tränare.