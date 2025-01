Fanns andra alternativ – därför valde Faraj Degerfors: ”Kändes bäst”

Omar Faraj är tillbaka i allsvenskan efter ett halvår i Egypten.

Anfallaren har återvänt till Degerfors – som han hjälpte kvar i allsvenskan år 2022.

– Det känns riktigt bra faktiskt, säger Omar Faraj till FotbollDirekt.

Förra sommaren sålde AIK Omar Faraj till egyptiska Zamalek SC, men speltiden i den egyptiska storklubben blev sparsam och nyligen stod det klart att 22-åringen vänder hem till Sverige.

Anfallaren från Stockholm har ett förflutet i tre allsvenska klubbar, AIK, IF Brommapojkarna och Degerfors IF.

Valet föll på de sistnämnda, trots att han hade andra alternativ här hemma.



– Det fanns lite andra, men jag kände att Degerfors kändes bäst, båda planen de hade och känslorna jag hade för klubben. Sist jag var här så kändes det bra, säger Faraj till FotbollDirekt.



22-åringen presenterades av Degerfors IF den 12 januari och då stod det klart att han lånas in under den första halvan av säsongen.

Låneavtalet sträcker sig till den 31 juli för att vara exakt.



Att inte vara med hela säsongen ändrar inte anfallarens förväntningar, men han medger att det är lite vemodigt att inte få avsluta säsongen.



– Nej, det ändrar inte förväntningar men det blir liksom lite jobbigt att man inte får vara med på slutet, men man får göra det bästa av situationen och vara med och påverka så mycket som man kan tiden man är här, sen får man ta det härifrån.



Faraj kommer till ett Degerfors där han har stora skor att fylla.

Anfallsduon Gustav Lindgren och Dijan Vukojevic, som stod för 27 av 50 mål ifjol, har försvunnit och Faraj är medveten om att han kommer att behöva leverera.

Samtidigt lägger han stor vikt vid att laget ska lösa det tillsammans.



– Jag ser att jag behöver bidra med så mycket jag kan för laget, det gäller både utanför och på planen. Det gäller att vi som lag ska göra det bra tillsammans och förhoppningsvis så blir det bra.

Som nykomlingar är ju första målet att säkra kontraktet. Du har redan hjälpt Degerfors med det en gång tidigare (2022), vad tar du med dig från den sejouren nu?

– Jag skulle säga mycket hur vi spelade, mentaliteten vi hade, vi har spelare kvar från den tiden. Vi tror på oss själva, att vi har kvalitéerna att göra det och allt är möjligt. Sist jag var här hade vi elva raka utan förlust, vi har ett bra lag så det gäller att tro på oss själva.

Avslutningsvis, vad vill och kommer du att bidra med under din tid i klubben för att Degerfors ska säkra allsvenskt kontrakt i år?

– Jag kommer försöka bidra till laget både på planen och utanför så mycket jag kan.