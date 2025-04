Foystons ilska efter tappet: ”Flyttar fram bollen tio meter”

Halmstads BK slog in en frispark som nickades in av Bleon Kurtulus i den 94:e matchminuten.

Målet var matchens enda – och regelvidrigt enligt Östertränaren.

– Det är solklart att deras spelare flyttar fram bollen tio meter, säger Martin Foyston enligt Smålandsposten.

Det var i den fjärde tilläggsminuten som Joel Allansson slog in en frispark som Bleon Kurtulus nådde högst på och nickade i mål.



Således vann Halmstads BK matchen mot Östers IF i allsvenskan och tog sina tre första poäng för året.



Det skulle dock inte ha skett, om man lyssnar till Växjö-lagets tränare Martin Foyston.



– Jag tycker att domaren gjorde en bra match men det är solklart att deras spelare flyttar fram bollen tio meter till en bättre position när han ska slå in frisparken, säger Foyston enligt Smålandsposten och fortsätter:



– Det är svårt att acceptera att något sådant får tillåtas i en sista minut av en match.



Även Östers IF står på tre poäng efter lika många allsvenska omgångar. I nästa match ställs man mot AIK hemma i Växjö, på söndag.