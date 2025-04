Gjorde startdebut för Häcken – i chockförlusten: ”Ett speciellt ögonblick”

Zeidane Inoussa missade Häckens match mot Öster.

Då fick Severin Nioule, 20, chansen att göra startdebut i förlustmatchen.

– Det får mig att vilja jobba ännu mer, säger han på Häckens hemsida.

Video Jens Gustavsson inför säsongen 2025: ”Mycket bättre än förra året”

Det var inte många som såg framför sig att 20-åriga Severin Nioule skulle ta en plats i Jens Gustafssons startelva när Häcken gästade Östers IF under lördagen. Den vindsnabbe yttern spenderade den allsvenska premiärmatchen i förra helgen på bänken, men efter att Zeidane Inoussa dragits med en känning i veckan slängdes 20-åringen in från start mot den allsvenska nykomlingen.

Det blev dock ingen lyckad startdebut för Nioule. Yttern byttes ut efter halvtidspaus och Häcken åkte på en riktig chockförlust i Växjö.

– Det var en tuff match i dag. Vi skulle ha velat göra det bättre kollektivt men det fanns också bra sekvenser. Vi måste ta med oss dem och gå vidare, säger Nioule på Häckens hemsida.

Det blev en tung förlust i bortapremiären 🐝



Tack för stödet i Växjö 💛🖤#bkhäcken pic.twitter.com/qUZcsMkDET — BK Häcken (@bkhackenofcl) April 5, 2025

– På det personliga planet var det självklart ett speciellt ögonblick att göra min första match från start i allsvenskan. Även om resultatet inte blev som vi förväntat oss, behåller jag detta som en positiv upplevelse, och det får mig att vilja jobba ännu mer för att fortsätta växa och utvecklas, säger han.

Häcken förlorade matchen med 2–0 efter mål av Östers David Seger och Alibek Aliev.