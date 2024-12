Häcken kallar till presskonferens – ska presentera ny tränare

Häcken har gjort klart med en ny huvudtränare.

Klubben har kallat in till presskonferens under fredagen.





Häcken hade en utmanande säsong i allsvenskan 2024 och slutade på en blygsam åttondeplats i tabellen. Efter en rad ojämna prestationer valde Häcken att avsluta samarbetet med tränaren Paco Johansen i slutet av september.



Nu har klubben gjort klart med en ny huvudtränare.



Klubben har nämligen kallat till presskonferens för att presentera den nya huvudtränaren under fredagseftermiddagen.



De senaste uppgifterna var att Jens Gustafsson var klar för klubben. Det har även ryktats om Per-Mathias Högmo och Poya Asbaghi.