Hellberg meddelar – Pinas aktuell för spel i derbyt

Shaquille Pinas tränade vid sidan av laget under torsdagen.

Trots det ser inte söndagens derby ut att vara någon fara för vänsterbacken.

– Han tränar imorgon, det är ingen fara, säger Hellberg till FotbollDirekt.

Under torsdagens träningspass på Årsta IP tränade inte Shaquille Pinas med resten av laget. Detta med anledning av att han tvingades till byte i slutet av matchen mot Brommapojkarna i söndags.



Efter träningen mötte Hammarbys huvudtränare, Kim Hellberg, media och meddelade att läget inte är allt för allvarligt med vänsterbacken.



– Ingen fara, han kommer att träna imorgon, säger Hellberg.



Det innebär även att vänsterbacken kommer att kunna spela söndagens derby mot Djurgården.



– Ja, slår Hellberg fast.



Orsaken till att Pinas inte tränade under torsdagen är dock inte lika tydlig.



– Ehh… Vad fan ska jag svara på det?, frågar sig Hellberg.

– Han tränar imorgon, det är ingen fara. Han har haft något virus i kroppen, en förkylning kan man säga, som inte riktigt har gått ur kroppen.



Efter söndagens bortamatch mot Brommapojkarna menade Pinas själv att han tvingades till byte på grund av en skada.



– Jag hade lite medicinska problem, men jag försökte starta den här matchen även om jag inte kände mig 100 procent, sade han till Fotbollskanalen.



Enligt Kim Hellberg rör det sig alltså inte om muskulär skada eller dylikt.



– Ni verkar höra mer än mig kanske, säger han och ler.



Han spelade ju i söndags och sade själv att han inte var helt hundra. Hur vägde du in det när du valde att starta honom?

– Som jag alltid gör, jag väljer de jag tror är bäst för att vinna matchen. Det trodde jag var med “Shaq” på planen så det är samma värdering som alltid. Där var han också frisk för att spela, sedan kan man alltid få reaktioner på att han spelar, avslutar Hellberg.