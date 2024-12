Hovland får inte förlängt med Häcken: “Måste man acceptera”

Even Hovland kommer inte att få förlängt kontrakt med BK Häcken.

Det säger 35-åringen till Fotbollskanalen.

– Det är slut för min del i Häcken nu, säger han till sajten.

Det var inför säsongen 2022 som mittbacken Even Hovland anslöt till Häcken från norska Rosenborg.



Sedan dess har 35-åringen varit med och vunnit SM-guld, cup-guld och tagit klubben till Europa-spel.



Lägg där till att Hovland har valts in i BK Häckens drömelva av supportrarna.



Vid årsskiftet går mittbackens kontrakt ut – nu står det klart att det inte blir någon förlängning.



– Det är slut för min del i Häcken nu. Jag får respektera deras val och titta efter något annat, säger han till Fotbollskanalen.



Detta beror på att Häcken har meddelat att de inte erbjuder honom någon förlängning.



– Ja, det är så som läget har blivit. Det är många mittbackar i Häcken nu, flera har längre kontrakt och de har några yngre som också måste få plats. De har valt den vägen och det måste man acceptera. Då får man titta efter nya projekt och nya lag som man kan hjälpa till resultat och fina upplevelser.



Nu väntar ett nytt äventyr för 35-åringen, som inte har några planer på att lägga av.



– Jag är öppen för allt. Det är inte så att man sätter sig och tänker att det skulle vara slut på något sätt nu. Jag har varit frisk hela tiden. Jag fick en liten skada på slutet som är borta nu. Jag är motiverad och beredd för att skriva på något nytt. Vi får se vad som dyker upp. Det är mest agenterna som har skött det än så länge.



Totalt spelade Even Hovland 112 matcher för BK Häcken. I dessa blev det 15 mål och två målgivande passningar.