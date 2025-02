Ingen fortsättning för Baffoe i HBK: ”Stort tack för alla minnen”

Joseph Baffoe kommer inte att fortsätta i Halmstads BK.

Det kommunicerar klubben via sitt Instagram-konto under tisdagen.

– Jag kom med en klar och tydlig målsättning och det var att hjälpa HBK tillbaka till allsvenskan, säger Baffoe.

Det blir ingen fortsättning i Halmstads BK för Joseph Baffoe, 32. Det står helt klart efter att han, tillsammans med HBK kommunicerat detta via Instagram under tisdagen.



Redan i januari berättade mittbacken att det inte skulle bli någon fortsättning i klubben han representerat i två olika sejourer.



– Nej, där finns ingen dialog – jag är öppen för nya äventyr, sade Baffoe till FotbollDirekt.



Totalt sett har det blivit 170 tävlingsmatcher för Baffoe i HBK och hans kontrakt löpte ut vid årsskiftet.



På Halmstads BK:s Instagram säger Baffoe:



– Hej klubben. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla i och runt om HBK. Alla ledare, anställda och hela vägen till supportrarna som gjort den här resan otrolig enda sedan jag tog beslutet att flytta hem till Sverige, säger han och fortsätter:



– Jag kom med en klar och tydlig målsättning och det var att hjälpa HBK tillbaka till allsvenskan samt njuta av fotbollen och den gemenskap klubben står för. När jag blickar tillbaka kan jag stolt säga att jag höll mitt ord och uppfyllde ett stort mål med hjälp av er, samt att kärleken för bollen blev återfunnen. Dessvärre slutar min resa här för nu och jag önskar er all lycka inför kommande säsong och vill skicka ett stort tack för alla minnen jag har fått skapa och dela med er.



Var Baffoe kommer att spela härnäst står inte klart ännu. Däremot letar mittbacken efter en klubb på varmare breddgrader.



– Just nu finns det väl inget land som lockar mer än det andra utan det handlar mer om helheten och vad det är för paket som kan erbjudas. Det sociala och kulturella sådär. Men det är väl inget land på det sätt som jag tänker att här vill jag först och främst spela, sade Baffoe till FD i januari.



Mittbacken har tidigare spelat för klubbar som Helsingborgs IF, Vålerenga och Eintracht Braunschweig.