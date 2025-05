JUST NU: Elfsborg i pausledning – efter Ihlers mål

Under måndagskvällen går den sjunde allsvenska omgången i mål.

På Borås arena tar IF Elfsborg mot Gais.

Matchen är igång – följ den här!

Efter sex allsvenska omgångar befinner sig IF Elfsborg på en sjätteplats i serien med tio inspelade poäng.



Fem placeringar nedanför, på en elfteplats, återfinns Gais med sju poäng på kontot.



Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra när Elfsborg välkomnar ”Makrillarna” till Borås arena.



***



På ett soligt Borås arena inleddes matchen mellan Elfsborg och Gais med att bortalaget tog hand om bollen efter avsparken.



De första tio minuterna av matchen bestod främst av att Elfsborg hade bollen och försökte att bryta ned Gais-försvaret. Bortalaget försökte i sin tur att göra detsamma, både via sitt uppbyggnadsspel men även via kontringar.



I den 15:e minuten testade Niklas Hult ett skott på Krasniqi, som kunde hålla kvar i bollen.



Med 20 minuter på klockan skapade Gais sin största chans så långt i matchen. Detta genom ett inlägg som skarvats vidare till Diabate som nickade tätt över ribban.



En halvtimme in i matchen var Gais nära att skapa ett nytt fint läge, men Elfsborg lyckades hålla undan och återerövra bollen på egen planhalva.



Sex minuter senare hade Rasmus Niklasson Petrovic ett skott i burgaveln efter en tilltrasslad situation i boxen.



Trots Gais chanser var det hemmalaget som tog ledningen. Detta genom Frederik Ihler som, efter passning av Silverholt, rakat in bollen från nära håll.



Elfsborgs 1-0-mål i den 39:e minuten blev den första halvlekens enda.





***



Startelvor:



IF Elfsborg: Eriksson; Ibrahim, Wikström, Yegbe, Hedlund, B. Zeneli, Olsson, Hult, Sigurpalsson, Ihler, Silverholt.



Gais: Krasniqi; Wängberg, Ågren, Beckman, Frej – Lundgren, Ibrahim, Milovanovic – Niklasson Petrovic, Diabate, Boudri.