FD:s avslöjande bekräftat: Haksabanovic startar mot Elfsborg

Sista matchen i omgång 2 av allsvenskan.

Malmö FF tar emot Elfsborg.

Matchen startar 19:10.



Malmö FF tar emot Elfsborg under måndagskvällen.



Hemmalaget kommer från en vinst senast borta mot Djurgården (1-0) samtidigt som gästerna spelade lika mot Mjällby (2-2).



FotbollDirekt kunde tidigare under måndagen avslöja att Sead Haksabanovic skulle göra sin första start för Malmö FF och så blir också fallet för när startelvorna presenterades kunde vi konstatera att Henrik Rydström gör tre förändringar i sin elva. Erik Botheim, Sead Haksabanovic och Hugo Bolin kliver in från start i stället för Isaac Kiese Thelin, Arnor Sigurdsson samt Taha Ali.



Startelvor:

Malmö FF: Friedrich – Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Rosengren, Berg Johnsen – Haksabanovic, Christiansen, Bolin – Botheim.

IF Elfsborg: Pettersson – Wikström, Holmén, Yegbe – Hedlund, Magnusson, Zeneli, Hult – Olsson – Silverholt, Rapp.