JUST NU: Mjällby får ledningsmål bortdömt

Under söndagen premiärspelar Elfsborg och Mjällby i allsvenskan 2025.

Detta då lagen ställs mot varandra på Borås arena.

Matchen är igång – följ den här!

Under söndagseftermiddagen kliver IF Elfsborg och Mjällby AIF in i den allsvenska säsongen 2025.



På Borås arena tar fjolårets allsvenska sjua mot femteplacerade Mjällby i hopp om att säkra tre poäng.



***



Efter dubbla tifon och skönsång från Elfsborgssupportrarna var det dags för den allsvenska säsongen 2025 att sätta igång för Elfsborg och Mjällby.



Endast två minuter in i matchen testade Abdoulie Manneh ett skott utifrån som Isak Pettersson som tvingades styra bollen till en hörna. På den gjorde Mjällby 1-0 men domare Kristoffer Karlsson valde att blåsa frispark för Mjällby.



***



Elfsborg: Pettersson; Wikström, Holmén, Yegbe, Hult – Zeneli, Magnusson, Olsson – Hedlund, Silverholt, Rapp.



Mjällby: Törnqvist; Johansson, Norén, Kiilerich, Iqbal, Stroud, Gustafson, Gustavsson, Røjkjær, Manneh, Bergström.