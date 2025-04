JUST NU: Mjällby utökar sin ledning mot Bajen

Under fredagen ställs Mjällby AIF mot Hammarby i allsvenskan.

Detta i en tillställning där båda lagen är obesegrade inför matchen.

Matchen är igång – följ den här!

Efter tre allsvenska omgångar har Mjällby AIF spelat två oavgjorda matcher (mot Elfsborg och Gais) samt vunnit mot Häcken med 3-0 förra helgen.



Hammarby är även de obesegrade men har vunnit samtliga matcher. Först mot IFK Göteborg med 4-0, sedan mot BP med 2-0 och sist mot Djurgården med samma siffror.



Under fredagseftermiddagen ställs de två obesegrade lagen mot varandra på Strandvallen i Hällevik.



***



På ett slutsålt Strandvallen var det till synes två taggade lag som sparkade igång matchen. I den tredje minuten drog Nahir Besara till med matchens första avslut på mål från distans, utan vidare problem för Noel Törnqvist.



Kort därefter satte hemmalaget av i en kontring där Manneh så när hittade fram till Bergström som hade tagit sig in i Bajens straffområdet.



Med sju minuter spelade hade Iqbal tagit sig in i straffområdet och kunde hitta fram till Herman Johansson med ett inlägg på bortre stolpen. Där gjorde Johansson inga misstag och sköt enkelt in 1-0 för Mjällby.



Hemmalagets ledning skulle inte hålla allt för länge. Med 17 minuter på klockan ramlade bollen ner framför fötterna på Montader Madjed som drog till, via ribban och in. 1-1.



Med 28 minuter på klockan höll Sebastian Tounekti på att vända matchen åt Hammarby då han ställdes mot Noel Törnqvist i ett friläge. Chippen från norrmannen var rätt tänkt med räddningen från burväktaren bättre.

Bara minuter senare var det Mjällbys tur att hota och då fick man utdelning genom dansken Nicklas Røjkjaer, som satte dit 2–1 för hemmalaget.

Precis före paus utökade sedan hemmalaget sin ledning till 3–1, detta genom Malachowski Thorell.

***



Mjällby AIF: Törnqvist; Norén, Kiilerich, Iqbal – Johansson, Malachowski, Gustavsson, Røjkjaer, Stroud – Manneh, Bergström.



Hammarby IF: Hahn; Fofana, Eriksson, Vagic, Pinas – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Erabi, Tounekti.



I hemmalaget saknas Måns Isaksson, Tony Miettinen och Tom Pettersson på grund av skada. Även Timo Stavistski och Adam Petersson är under rehab.