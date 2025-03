”Kakoullis är en produkt av Henning Berg – kan bli en succé i AIK”

Det är nu officiellt. Andronikos Kakoullis är presenterad av AIK.

Från Limassol på Cypern tror journalisten Michalis Christofinis att målspottaren kan bli en ny Ioannis Pittas-succé.

– Han är snabbare och mer explosiv än Pittas och kommer från det mest populära laget på Cypern där han gjorde många viktiga mål, säger Christofinis till FotbollDirekt.

Han har länge ryktats till AIK. Nu står det också klart att Andronikos Kakoullis skrivit på för Gnaget.



Därmed är CSKA Sofia-flyktande Ioannis Pittas ersatt – med sin landsman som Pittas också huserar med i landslaget.

– Både han och Pittas spelar i landslaget. Kakoullis kommer från Omonia, det mest populära laget på Cypern, och folket gillar honom och uppskattar hans insatser. Han gjorde många viktiga mål där. ”Kakou” som han kallas är en spelare som fansen alltid kommer minnas för sina mål och sin passion. Han är en snäll person och en skicklig spelare som vill fortsätta utvecklas, säger den cypriotiske journalisten Michalis Christofinis till FD och fortsätter:

– Kakoullis är väldigt känd på Cypern, nästan lika känd som Pittas. Han ses som en talang och har länge sökt sin chans. Henning Berg gav honom möjligheten att spela, och han gjorde många mål. Vi kan säga att Kakoullis är en produkt av Henning Berg.

Just Henning Berg (som hade Kakoullis i Omonia 2019-2022) var tränaren som var i AIK när Pittas värvades in sommaren 2023 och i ett års tid jobbade duon ihop i Gnaget innan norrmannen sparkades i fjol under EM-uppehållet. Precis som att Pittas gjorde succé i AIK tror nu Christofinis att Andronikos Kakoullis kommer göra samma sak.

– Jag tror att Kakoullis kan bli en succé i AIK, precis som Pittas i allsvenskan. Han är ambitiös och ung och kommer nu att spela inför storpublik, vilket kommer hjälpa honom att utvecklas. Han måste anpassa sig snabbt och AIK behöver hjälpa honom att hitta sitt självförtroende och få honom att känna sig hemma. Det är en bra investering för AIK, men som med alla investeringar krävs tålamod. Sverige är bra på att ge spelare tålamod och AIK bör stötta honom både mentalt och fysiskt för att hjälpa honom göra många mål. Pittas kunde snabbt samarbeta med sina lagkamrater, till exempel med John Guidetti. Kakoullis behöver däremot tid för att visa vad han kan och bygga upp sitt samarbete med sina nya lagkamrater, säger Christofinis bosatt i kuststaden Limassol och beskriver sedan sin 23-åriga landsman så här:

– Kakoullis är en striker som gör mål inne i straffområdet. Kakoullis har gjort många mål i Omonia tack vare sin snabbhet och förmåga att läsa spelet. Han är finurlig och ser chanser tidigt. Han pressar högt och är alltid nära mål. Ibland skulle han kunna spela bättre med någon bredvid sig eller bakom sig, då han är bra i vertikalt spel. Kakoullis är snabbare och mer explosiv än Pittas och är bra i kontringsspelet. Likt Pittas kan han spela bra med ryggen mot målet och göra mål med båda fötterna.

Övergångssumman som AIK betalar den cypriotiska huvudstadsklubben Omonia från Nicosia landar, enligt FD:s uppgifter, på omkring en miljon euro, drygt tio miljoner svenska kronor.

– Det är en bra affär för Omonia. Kakoullis växte upp i klubben, och Omonia är nöjda med pengarna. Henning Berg införde en filosofi där unga spelare får chansen för att sedan säljas och ge inkomster till klubben. Fansen är också nöjda och önskar honom lycka till.

Varför blev det AIK tror du och vad behöver Kakoullis utveckla som spelare?

– Kakoullis fick chansen att spela i AIK för att han behöver mer erfarenhet och utveckling. Om AIK satsar på honom kan de vinna på det. Han är ung och behöver spela inför storpublik, som AIK:s fans. Han behöver också mer taktiskt kunnande och självförtroende. Om han var mer effektiv skulle han redan vara i en större klubb. AIK måste hjälpa honom att hitta enklare positioner för att göra mål. Han måste också bli lite starkare i straffområdet, även om han redan nu är farlig för försvararna. Förhoppningsvis utvecklas han i AIK, avslutar Christofinis.