Jörgen Petersson har meddelat att han lämnar sin post som sportchef i Kalmar FF.

Nu meddelar klubben att han gör sin sista dag imorgon, fredag.

– Jag vill rikta ett stort tack till Jörgen för hans insatser som sportchef, säger KFF:s klubbchef, David Måsegård, i ett uttalande.

Det var för nära två månader sedan som Jörgen Petersson, 60, meddelade att han lämnar sin post som sportchef i Kalmar FF.



Sedan dess har han funnits kvar i föreningen för att tillgodose att den nya sportgruppen, bestående av Peter Swärdh, Jens Nilsson, Festim Pasho och Sebastian Hultman, får en bra övergång. Detta samtidigt som det har skrivits mycket om att Petersson tar över rollen som sportchef i Kalmar FF.



Under torsdagen meddelar KFF att det har blivit dags för Petersson att lämna klubben ”på riktigt”. 60-åringen gör sin sista dag i den rödvita föreningen imorgon, fredag.



– Jag vill rikta ett stort tack till Jörgen för hans insatser som sportchef under sin tid i föreningen och önska lycka till framåt. Hans kompetens och engagemang har betytt mycket under den överlämning som gjorts tillsammans med sportgruppen den senaste tiden, vilket ger oss en stabil grund att fortsätta arbetet ifrån. Samtidigt vill jag lyfta fram sportgruppen, som i en tid av förändring har klivit fram och tagit stort ansvar. Deras engagemang och beslutsamhet visar på den styrka och stabilitet som finns i föreningen, säger klubbchef, David Måsegård, i ett uttalande.



Jörgen Petersson har varit Kalmar trogen sedan han lämnade IFK Värnamo 2016. Nu ser han alltså ut att vända tillbaka till Värnamo.



Enligt Transfermarkt kommer Petersson att börja sin tjänst hos den vitblå Smålandsklubben den första februari.

