Klart: Fredrik Hammar säljs till Mechelen

Fredrik Hammar har gjort sitt i Hammarby för denna gång.

Under tisdagen meddelar Bajen att mittfältaren har sålts till belgiska Mechelen.

– Det har varit de mest minnesvärda åren i mitt liv, säger Hammar på Hammarbys hemsida.

Hammarby-profilen Fredrik Hammar lämnar Hammarby.



Den 23-åriga mittfältaren säljs till belgiska KV Mechelen, vilket Hammarby offentliggör under tisdagen.



Där kommer mittfältaren att husera till och med sommaren 2028, då kontraktet är skrivet tills dess.



– Det här är det rätta och stora nästa steget i min karriär. Jag är redo att sätta igång direkt, säger Hammar på Mechelens hemsida.



Till Hammarby trycker Hammar på vad tiden i Bajen har betytt för honom:



– Jag vill tacka alla er som gjort min dröm om att spela i Hammarby möjlig. Det har varit de mest minnesvärda åren i mitt liv och jag har njutit varje dag av att tillhöra denna klubb. Bajen har gett mig både minnen och relationer som jag kommer ha med mig för resten av livet. Vi ses snart, säger han till klubben.



Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg:



– Först och främst är vi väldigt glada för Fredriks skull. Han är verkligen värd denna möjlighet. Fredrik har haft en imponerande resa via Brentfords B-lag, Akropolis, HTFF och sedan en fanbärare i vårat A-lag vilket visar på vilken karaktär han har. Fredrik lämnar ett Hammarby som är på en väldigt bra plats och han har varit högst delaktig i den resan. Vi önskar honom stort lycka till och är övertygade om att det inte är sista gången vi ser honom på Årsta, säger sportchefen.



Enligt Sportbladet genererar övergången Hammarby en miljon euro, vilket är cirka 11,5 miljoner kronor.



Fredrik Hammar kom till Hammarby från Akropolis inför säsongen 2022. Under sina 59 matcher stod han för ett mål och en assist.



KV Mechelen ligger just nu på en åttonde-plats i Jupiler Pro League.