Klart: Här är alla allsvenska speldatum och tider för våren

Den allsvenska premiären närmar sig för varje dag som går.

Nu har också SEF gått ut med samtliga avsparkstider och datum för vårens tolv omgångar.

Se hela listan nedan!

Det börjar så smått dra ihop sig till den allsvenska säsongen 2025.



Om mindre än en månad startar gruppspelet i svenska cupen – och nu kan de allsvenska lagen börja att planera vårsäsongen.



Under torsdagen kommunicerar nämligen Svensk Elitfotboll (SEF) samtliga datum och avsparkstider för vårens matcher.



Då har bland annat två höstmatcher flyttats till första halvan av säsongen på grund av Europakval och flera matcher kan fortsatt flyttas.



Här är listan över vårallsvenskans alla matcher, datum och avsparkstider:

Omgång 1:

Lördag 29 mars:

15:00 Djurgården – Malmö FF

17:30 BK Häcken – IF Brommapojkarna

Söndag 30 mars:

14:00 Hammarby – IFK Göteborg

14:00 IF Elfsborg – Mjällby AIF

16:30 IFK Norrköping – Östers IF

16:30 Halmstads BK – Degerfors IF

Måndag 31 mars:

19:00 IFK Värnamo – IK Sirius

19:10 GAIS – AIK

Omgång 2:

Lördag 5 april:

15:00 IFK Göteborg – Halmstads BK

17:30 Östers IF – BK Häcken

Söndag 6 april:

14:00 AIK – IFK Norrköping

14:00 IF Brommapojkarna – Hammarby

16:30 Mjällby AIF – GAIS

16:30 Degerfors IF – IFK Värnamo

Måndag 7 april:

19:00 IK Sirius – Djurgården (flyttas till lördag 5/4 kl.15:00 om Europaspel)

19:10 Malmö FF – IF Elfsborg (kan flyttas om Europaspel)

Omgång 3:

Lördag 12 april:

15:00 BK Häcken – Mjällby AIF

17:30 IF Elfsborg – IFK Norrköping (kan flyttas pga Europaspel)

Söndag 13 april:

14:00 Hammarby – Djurgården

14:00 IFK Värnamo – IFK Göteborg

16:30 GAIS – Degerfors IF

16:30 IK Sirius – IF Brommapojkarna

Måndag 14 april:

19:00 Halmstads BK – Östers IF

19:10 AIK – Malmö FF (kan flyttas pga Europaspel)

Omgång 4:

Fredag 18 april:

15:00 Malmö FF – IK Sirius

15:00 Mjällby AIF – Hammarby

Lördag 19 april:

15:00 IFK Norrköping – Halmstads BK

15:00 Degerfors IF – IF Elfsborg

Söndag 20 april:

14:00 IF Brommapojkarna – IFK Värnamo

14:00 Östers IF – AIK

16:30 IFK Göteborg – BK Häcken

Måndag 21 april:

14:00 Djurgården – GAIS

Omgång 5:

Onsdag 23 april:

19:00 Hammarby – Malmö FF

19:00 IF Elfsborg – IK Sirius

19:00 BK Häcken – Degerfors IF

19:00 Halmstads BK – Mjällby AIF

Torsdag 24 april:

19:00 Djurgården – Östers IF

19:00 GAIS – IF Brommapojkarna

19:00 IFK Norrköping – IFK Göteborg

19:00 IFK Värnamo – AIK

Omgång 6:

Söndag 27 april:

14:00 BK Häcken – Hammarby

14:00 Mjällby AIF – Degerfors IF

16:30 AIK – IF Elfsborg

16:30 IK Sirius – Halmstads BK

16:30 IFK Värnamo – IFK Norrköping

Måndag 28 april:

19:00 IF Brommapojkarna – Djurgården (kan flyttas om Europaspel)

19:10 IFK Göteborg – GAIS

Tisdag 29 april:

19:00 Malmö FF – Östers IF (kan flyttas om Europaspel)

Omgång 7:

Lördag 3 maj:

15:00 Degerfors IF – IK Sirius

17:30 Halmstads BK – IFK Värnamo

Söndag 4 maj:

14:00 Djurgården – AIK

14:00 IFK Norrköping – BK Häcken

16:30 Östers IF – Hammarby

16:30 Mjällby AIF – IFK Göteborg

Måndag 5 maj:

19:00 Malmö FF – IF Brommapojkarna (kan flyttas pga Europaspel)

19:10 IF Elfsborg – GAIS (kan flyttas pga Europaspel)

Omgång 8:

Lördag 10 maj:

15:00 IF Brommapojkarna – Halmstads BK

17:30 GAIS – IFK Värnamo

17:30 IK Sirius – BK Häcken

Söndag 11 maj:

14:00 AIK – Mjällby AIF

14:00 Hammarby – IFK Norrköping

16:30 Östers IF – IF Elfsborg

16:30 Degerfors IF – Malmö FF

Måndag 12 maj:

19:10 IFK Göteborg – Djurgården

Omgång 9:

Onsdag 14 maj:

19:00 Hammarby – IK Sirius

19:00 BK Häcken – AIK

19:00 Halmstads BK – GAIS

Torsdag 15 maj:

19:00 Djurgården – Mjällby AIF

19:00 IF Elfsborg – IF Brommapojkarna

19:00 IFK Göteborg – Östers IF

19:00 IFK Norrköping – Degerfors IF

19:00 IFK Värnamo – Malmö FF

Omgång 10:

Söndag 18 maj:

14:00 AIK – Hammarby

14:00 BK Häcken – IFK Värnamo

16:30 Östers IF – GAIS

16:30 Malmö FF – Halmstads BK

Måndag 19 maj:

19:00 Mjällby AIF – IF Brommapojkarna

19:00 IK Sirius – IFK Norrköping

19:00 Degerfors IF – IFK Göteborg

19:10 IF Elfsborg – Djurgården

Omgång 18 (Flytt pga Europakval):

Torsdag 22 maj:

19:00 Hammarby – Mjällby AIF

19:00 Malmö FF – AIK

Omgång 11:

Lördag 24 maj:

15:00 IFK Värnamo – Östers IF

17:30 GAIS – IK Sirius

Söndag 25 maj:

14:00 IFK Göteborg – Malmö FF

14:00 Halmstads BK – IF Elfsborg

16:30 Hammarby – Degerfors IF

16:30 IF Brommapojkarna – AIK

Måndag 26 maj:

19:00 IFK Norrköping – Mjällby AIF (kan flyttas om cupfinal)

19:10 Djurgården – BK Häcken (kan flyttas om cupfinal)

Omgång 12:

Lördag 31 maj:

15:00 IF Elfsborg – Hammarby (kan flyttas om cupfinal)

15:00 IFK Norrköping – GAIS (kan flyttas om cupfinal)

15:00 Degerfors IF – Östers IF (kan flyttas om cupfinal)

Söndag 1 juni:

14:00 IF Brommapojkarna – IFK Göteborg

14:00 Malmö FF – BK Häcken

14:00 Halmstads BK – Djurgården

16:30 IK Sirius – AIK

16:30 Mjällby AIF – IFK Värnam

