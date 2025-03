KLART: Lånas ut från AIK – inleder nytt samarbete

Aaron Stoch Rydell lämnar AIK på ett säsongslångt lån.

Ny destination blir Gefle i division 1 – som Gnaget nu också inleder ett samarbete med.

Det är under onsdagen som AIK basunerar ut nyheten att Gefle IF blir ny klubbadress för Aaron Stoch Rydell under 2025.

AIK lånar ut spelaren som under fjolåret hade svårt att övertyga tränarna om speltid.

Samtidigt som 18-åringen lånas ut till division 1-klubben meddelar också AIK ett samarbete med Gefle.

”I samband med detta har ett fotbollsutvecklande föreningssamarbete tecknats mellan klubbarna, vilket innebär att Aaron kommer ha möjlighet att representera bägge klubbar under kommande säsong”, skriver AIK på sin hemsida.