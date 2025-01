Klart: Lindgren avslutar karriären – och blir assisterande i Sylvia

Julius Lindgren har hängt upp handskarna i björken.

Nu satsar han istället fullt på tränarkarriären och presenteras som ny assisterande tränare i IF Sylvia.

– Jag har gjort min elitsatsning och det var dags att flytta hem, säger 27-åringen till IFK Norrköping.

Norrköpingssonen Julius Lindgren lämnade IFK Norrköping efter att hans kontrakt löpt ut i höstas. Under hela Lindgrens seniorkarriär har han tillhört Peking men står enbart noterad för två A-lagsmatcher då han mestadels var utlånad.



Nu står det klart att 27-åringen lägger handskarna på hyllan, eller:



– Ja, handskarna hängs upp eller läggs upp, hur man nu säger. Jag har känt mig lite klar med att spela. Jag har gjort min elitsatsning och det var dags att flytta hem efter att ha varit lite på vift, säger han i ett uttalande på IFK Norrköpings hemsida.



Istället kommer Lindgren nu att satsa på att bli tränare i Pekings samarbetsklubb, IF Syliva.



– Det är dags för något nytt och det här dök upp när Stefan (Hellberg, verksam i Norrköpings akademi) ringde. Det kändes som ett bra alternativ. Spännande och kul.



Det, samarbetet, är i sin tur någonting Lindgren betraktar som positivt.



– Det är någonting jag tror väldigt mycket på och jag vill bidra för jag vet att det är en väldigt bra väg att gå. Jag tar med mig mycket från min egen karriär in i rollen som ledare. Jag har haft ganska många tränare under de här åren. Jag ska försöka plocka ut det bästa, men också hitta min egen väg. Det är unga killar i Sylvia som vill framåt och där kan jag förhoppningsvis hjälpa till, avslutar den före detta elitmålvakten.