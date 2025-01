IFK Norrköping fortsätter att förstärka sin stab.

Under måndagen presenterade klubben Pálmar Hreinsson, tidigare i AIK.

– Det här är den tiden på året som jag trivs bäst, säger Hreinsson till klubben.



Det händer mycket i IFK Norrköping just nu.



Nyligen meddelade till exempel fystränaren Jamie Steel att han lämnar Peking efter två säsonger i klubben.



Idag står det klart vem som ersätter honom. AIK:s tidigare fysio, Pálmar Hreinsson, presenteras av klubben under eftermiddagen.



Den isländska 49-åringen har även en bakgrund i Djurgården.



– Det här är den tiden på året som jag trivs bäst. Man får jobba hårt och jag tycker det är kul. Jag gillade den hårda träningen som spelare, säger Hreinsson till Peking.



IFK Norrköpings sportchef, Magni Fannberg är nöjd över förvärvet.



– Han har bred erfarenhet efter sina många år i allsvenskan. En ledare med hög kompetens och yrkeserfarenhet från högpresterande miljöer som står för det inkluderande ledarskap som vi vill stå för, säger han.



Även den nyanställda huvudtränaren, Martin Falk, ser fram emot att jobba med sin tidigare AIK-kollega igen.



– Jag ser verkligen fram emot att få jobba med Pálmar igen, vi hade ett väldigt gott samarbete sist. Han är väldigt skicklig i sin roll och kan på ett inspirerande sätt leda gruppen och individerna framåt. Pálmar är också duktig på att skapa en miljö där spelarna driver och tar ansvar för sin egen utveckling, vilket är något jag önskar i teamet, säger han.