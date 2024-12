Mattiasson till FD: “Det är tufft, det är jättetufft”

Under söndagskvällen stod det klart. IK Sirius entledigar Christer Mattiasson från tjänsten som huvudtränare.

Även om Mattiasson själv hade det på känn var det inget roligt beslut att få till sig.

– Ena sekunden är du kanske bäst av alla och nästa sekund är du inte vatten värd, säger han till FotbollDirekt



Efter två år i IK Sirius har Christer Mattiasson fått sparken. Det kommunicerade Uppsala-klubben under söndagskvällen.



När FotbollDirekt når 53-åringen håller den tidigare elitfotbollspelaren god ton trots det tuffa beskedet.



– Jodå, jag sitter här, dricker och firar. Nej, det är tufft, säger han till FotbollDirekt.



När nåddes du av beskedet?

– Det fick jag för någon timme sedan. Då satt vi på möte.



Vad fick du höra då?

– Att jag är en härlig människa, en bra tränare men att jag inte är redo för att ta nästa steg… Lite i de delarna. Att jag kanske inte uppfyller allting som de vill för tillfället. Men jag vet vad vi kom överens om för två år sedan i form av prestation, position, försäljningsbara spelare, unga spelare, egna produkter och att vara på en stabil grund. Dit har vi kommit tycker jag själv och jag går rakryggad ut från det här arbetet och att ha fört Sirius till en bättre position än där vi startade. Att hela ledarstaben har jobbat på ett jäkla bra sätt ihop som gör att vi har satt Sirius lite längre fram på kartan, säger Mattiasson och fortsätter:



– Sen, som jag sade, har det ändrats sedan det var Ola och Christer som var mina killar som skrev kontraktet med mig. Nu är det Martin och Jonathan som kanske ändrar lite på deras inriktning och hur de ser på hur allt ska fortsätta. Jag är glad och tacksam över att jag har fått vara här i två år men jag hade gärna fortsatt det arbetet och fortsätta att utveckla de här unga spelarna. Det är lite min grej, det gick bra i BP och det gick bra här tycker vi själva. Sedan hade vi önskat att komma lite högre upp i slutet av säsongen men så blir det ibland när man kanske inte orkar eller har kraft för det. Jag vet inte om det var det som gjorde att man i slutändan tog det här beslutet. Återigen, jag är glad, tacksam och stolt över att ha fått vara här i två år.

Som Mattiasson själv säger är han stolt över det han har gjort med IK Sirius i två års tid. Bland annat ledde han laget till klubbens bästa allsvenska säsong någonsin 2023 och har fått utveckla massor av unga spelare.



– Vi är jämna, vi är stabila och vi gör många mål. Den största förlusten vi har haft är med 3-0. Vi har sålt massa spelare, framförallt inför det här året. Då sålde vi hela den centrala delen. Under förra året sålde vi Jamie (Roche) mitt under säsongen. Sedan sålde vi Wessam (Abou Ali), Tash (Tashreeq Matthews) och Mathisen försvann. Det är inga dåliga spelare som har försvunnit under tiden och efter att vi har avslutat det här kommer det säkert att finnas tre-fyra spelare till som står långt fram att säljas. Jag tänker Malcolm (Jeng) som ett exempel. Innan vi kom hit var han U19-spelare och nu är han en av seriens absolut bästa mittbackar, jag skulle säga topp tre i alla fall. Det är kul att följa deras utveckling och vara en del av att få in sex landslagsspelare, det har vi faktiskt fått och det har aldrig hänt tidigare. Nu fick vi in en, som inte fick spela i och för sig, i Henrik Castegren i en riktig landskamp som inte har hänt på 50 år. När man summerar saker och ting så är det: “Fan, vi gjorde det jäkligt bra vi som var runt laget”. Men det räcker det inte till just nu så… Det är tufft, det är jättetufft. Jag sade det i någon intervju här senast att den här branschen är hänsynslös. Ena sekunden är du kanske bäst av alla och nästa sekund är du inte vatten värd utifrån att man tappar… Det ska man också kunna hantera. Har man gett sig in i leken då ska man också leken tåla.



Även om det är tufft att få ett besked likt det under söndagskvällen hade Mattiasson hunnit förbereda sig något på det.



– Just nu är det tufft men jag har någonstans förberett mig på den här delen sedan det började ryktas om det. För att det brukar alltid finnas någon sanning i det hela, jag har varit med så länge i det här. Det är bara två yrken du får sparken på en dag. Att vara någon typ av tränare eller att vara vd. De andra har ett skydd i arbetslivet, säger Mattiasson och skrattar.



Även om det mesta är mörkt och tufft för Mattiasson kommer han aldrig att släppa den han är – då kommer han att sluta med fotboll.



– Det går att skämta om det och jag kommer att skämta om det. Mitt liv handlar om att ha mycket känslor och visa upp de känslorna för både publik, spelare och alla runt omkring. Det är så jag är som människa och det kommer jag alltid att ha med mig. Den dagen jag slutar med det, då ska jag sluta med fotboll och det hoppas jag inte är på länge, avslutar Mattiasson.