Mikkjal Thomassen: ”Det är inte robotar vi jobbar med”

AIK knep tre poäng i premiären mot Gais på Gamla Ullevi.

Däremot var det ingen bländande offensiv insats – vilket tränare Mikkjal Thomassen är medveten om.

– Vi måste också vara realistiska. Vi måste vara rationella. Vi måste, i detta ögonblick, vara cyniska, säger han till Expressen.

Under söndagen inledde AIK och Gais sina allsvenska säsonger när de ställdes mot varandra på Gamla Ullevi.



Där gick bortalaget segrande ur bataljen efter att Bersant Celina nickat in 1-0 på tilläggstid i den andra halvleken.



Det var heller inte mycket som tydde på att AIK, eller Gais för den delen, skulle göra något mål i matchen. Mikkjal Thomassens lag såg trubbigt ut offensivt och förväntas enligt många stå för en bättre insats under söndagens hemmapremiär mot IFK Norrköping.



– Jag kommer inte spekulera i det. Vi är där vi är. Jag kommer inte försöka göra något annat än att vinna matchen. Det är väldigt enkelt för mig. Vi måste ha respekt för åsikterna som finns och betrakta dem som ett uttryck för kärlek och en önskan om att det ska gå bra för AIK. Men vi måste också vara realistiska. Vi måste vara rationella. Vi måste, i detta ögonblick, vara cyniska, säger Thomassen till Expressen.



Expressen: Det handlar om att nå resultat helt enkelt?

– Vi ska inte bygga något på 90 minuter. Vi har värvat färdigt och byggt en bra ledarstab, och nu jobbar vi på alla delar. Alla vill att AIK tar stora kliv – inget tvivel om det. Men den utvecklingen… det är inte robotar vi jobbar med. Det är inte programmering vi arbetar med, säger huvudtränaren och fortsätter:



– Det kommer att ta tid. I grunden handlar det om mänsklig och en kollektiv utveckling. Vi försöker jobba hårt med det, utan att vara sårbara. Det klär inte AIK att vara så sårbara som klubben var innan jag kom in. Det går inte och det är inte ett alternativ för oss att gå i den riktningen igen. Vi måste ha kontroll på vår egen kraft i laget, avslutar Thomassen.



Matchen mellan AIK och IFK Norrköping har avspark klockan 14.00 på söndag.