Nahir Besara opererad – berättar om okända problemet: ”Inte kunnat andas”

ÅRSTA. Nahir Besara valde bort enorma pengar för att stanna i sina drömmars klubb.

Hammarby-kaptenen är precis där han vill vara – och han har ett tydligt mål: Att vinna allsvenskan med ”Bajen”.

– Jag kan inte släppa det, det går inte, säger 33-åringen.

Regnet duggar tätt över Södermalm. Stockholm är ovanligt grått, till och med för att vara i januari, men inne på klubblokalerna på Årsta IP lyser vintermörkret med sin frånvaro.

Juniorerna i HTFF är på väg ut från omklädningsrummet för ett av säsongens första träningspass. De unga talangerna tjoar och tjimmar, knuffas och skojar med varandra. I dörren står Nahir Besara, 33, och vakar över dem. Hammarby-kaptenen hälsar på alla som går förbi.

– Det här är Årsta, kända Årsta IP, säger 33-åringen.

Du trivs ganska bra här va?

– Ja, det här är hemmaplan. Jag är här mer än vad jag är hemma.

Hammarbys herrlag har precis dragit igång försäsongen efter några veckors semester. Efter en succéartad fjolårssäsong, där det grönvita laget säkrade andraplatsen och skryträtten som Stockholms bästa fotbollslag, tittar ”Bajen” bara uppåt.

– Jag tror att vi kommer vara bättre än vad vi var förra året. Det känner jag. Jag tror att om vi idag, med den här truppen, skulle möta det Hammarby som var för ett år sedan skulle det här laget vunnit med 5, 6–0.

Det är så stor skillnad?

– Ja, gud ja. Det kändes inte som att vi kunde passa en boll då. Nu kommer vi mycket bättre fysiskt förberedda. Jag känner att vi är väldigt långt fram. Mycket, mycket längre fram än vad vi var förra året.

Nahir Besara går in på sin fjärde säsong i Hammarby sedan han återvände till klubben från Örebro SK i början av 2022. På den tiden har han etablerat sig som en av allsvenskans absolut bästa spelare, gjort lagkaptensbindeln till sin och skrivit både individuell och kollektiv historia i Stockholmsklubben.

Under fjolårssäsongen stod ”Bajen” för sin bästa säsong sedan guldåret 2001. 33-åringen var ytterst delaktig i succén, trots en del problem med skador under året. Nu har lagkaptenen nyss genomgått en operation. Varför? För att bli ännu bättre.

– Jag opererade nässkiljeväggen för att kunna andas bättre, säger Besara och fortsätter:

– Jag har inte kunnat andas genom näsan i hela livet på grund av olika anledningar. Nu kände jag att jag vill kunna andas genom näsan och kanske få lite bättre kondition.

Så det var ingen ny grej de hittade, utan det är någonting som du har vetat om?

– Exakt, jag skulle ha gjort det här för några år sedan.

Det är ändå imponerande att du har kunnat spela fotboll på en sån hög nivå, och du springer extremt mycket, trots att du inte riktigt har kunnat andas.

– Ja, det var det vi kände, att det kan hjälpa till med återhämtningen. Jag hade extremt dålig luftflöde genom näsan. Det var 15 procent på ena och 25 procent på andra. Vi får se hur det blir. Just nu känns det fortfarande sådär, men jag hoppas att det blir bättre.

Du känner ingen jättestor skillnad nu?

– Nej, inte just nu. Det är fortfarande svullet i näsan.

”Folk får säga vad de vill”

Även om Besara öst in poäng för sitt Hammarby under 2024 har en stor snackis under fjolåret varit lagkaptenens tröga produktion av poäng. Efter sommaren gick 33-åringen åtta raka matcher utan att göra ett poäng, vilket fick många att höja på ögonbrynen. Trots pratet om en dålig poängproduktion landade Besara till slut på tio mål och åtta assist under den allsvenska säsongen 2024.

Är det frustrerande att folk pratar så mycket om dina poäng?

– Nej, det är så det har blivit. Folk är vana vid att jag gör poäng varje år. Det är mindre viktigt för mig, speciellt när man blir till åren. Individuella priser och troféer är mindre viktigt – man vill bara vinna det stora priset. Att vinna ligan är det enda jag bryr mig om, säger Hammarby-kaptenen.

Går det att bara skjuta ifrån sig sådant eller påverkas man ändå?

– Jag påverkas inte, om jag ska vara helt ärlig. Det är mer att folk baserar bara mina prestationer på poäng. ”Han gjorde inte poäng den här matchen, då var han inte bra”, men mina tränare ser det inte så. De ser hela bilden, vad jag gör och inte gör på planen. Folk får säga vad de vill. Man har varit med i det här gamet så länge att man kan bara skjuta ifrån sig allt sånt.

Anmärkningsvärt är att en stor majoritet av 33-åringens poängproduktion har kommit på Tele2 arenas (nu 3 arena). Något som Nahir Besara förklarar med att han ofta fått en lite annan roll när Hammarby spelat på bortaplan – men också med att de grönvita supportrarna alltid höjer honom.

– Tele2, det är min hemmaplan. Att spela på Söderstadion inför alla våra fans, det är häftigt. Det är bäst jag vet, säger han och fortsätter:

– Hammarby är fansens klubb. Hammarby är vad det är på grund av våra vara fans. Det är därför man spelar i här. Det är för att få spela inför det här galna publikstödet och trycket som är på Söderstadion. Det är den kicken man behöver i livet känner jag.

I somras rapporterades det om att en klubb i Förenade Arabemiraten hade presenterat ett bud för Nahir Besara. Den icke namngivna klubben ska ha varit beredd att erbjuda lagkaptenen 1,5-2 miljoner euro netto per år – ett bud som hade gjort mittfältaren snudd på ekonomiskt oberoende.

Trots de enorma summorna som 33-åringen hade på bordet valde han att nobba budet för att stanna i sina drömmars klubb. Det är inte första gången Besara har nobbat stora pengar för Hammarby, berättar han.

– När jag valde att komma tillbaka till Hammarby 2021 kunde jag ha åkt utomlands och tjänat mycket pengar. Men drömmen var att få komma tillbaka till Hammarby och att få spela här. När man väl har upplevt det så vill man inte lämna det. Det ska krävas något extremt för att jag ska välja att lämna – då ska det vara galet. Jag känner mig så pass uppskattad här, det här är hemma och jag vill så gärna vinna allsvenskan med Hammarby. Jag kan inte släppa det, det går inte. Då sa jag att jag tackar nej.

Det var aldrig nära att det blev något i somras?

– Nej, det var det inte från min sida. Jag tackade nej till det rätt snabbt.

