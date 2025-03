Nilsson Säfqvist blir borta länge – har opererats

Malkolm Nilsson Säfqvist gjorde illa armbågen i returmötet mot Pafos.

Nu kostaterar Djurgården att läget är mer allvarligt än de trodde – och att målvakten har opererats.

– Det medför en längre tids rehabilitering, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling till klubben.

Det var i returmötet på 3Arena mellan Djurgården och Pafos i åttondelsfinalen av Conference League som Malkolm Nilsson Säfqvist gjorde illa ena armen.



Skadan har visat sig vara en armbågsluxation (en skada i armbågsleden) och burväktaren kommer att gå gipsad under de kommande veckorna.



Inte nog med det. Under tisdagen meddelar Blåränderna att läget är värre än de trodde på förhand.



”Den initiala prognosen gav ett visst hopp om en överkomlig rehab-period, men efter fortsatt diagnosticering blir det nu ett bistrare besked”, skriver Djurgården på sin hemsida.



Klubbens naprapat, Kalle Barrling, berättar om läget:



– Malkolm har varit på vidare undersökningar och vi kom fram till att hans skada kräver en operation som genomförs under tisdagen. Det medför en längre tids rehabilitering, exakt hur lång tid det blir kan vi dock inte gå in på i dagsläget. Men vi kommer att finnas där för Malkolm och göra allt vi kan för att han ska få en så snabb återkomst som möjligt, säger Barrling till Djurgårdens hemsida.



Djurgården är också på jakt efter en ny målvakt och ser ut att göra klart med serbiska Filip Manojlovic inom kort.