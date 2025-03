Uppgifter: Manojlovic helt klar för Djurgården

Igår återstod bara detaljer.

Nu skriver Expressen att målvakten Filip Manojlovic är helt klar för Djurgården.

Enligt tidningen skriver den serbiska keepern på för två och ett halvt år.

Under gårdagen gjordes Borac Banja Lukas målvakt, Filip Manojlovic, aktuell för en övergång till Djurgårdens IF.



Detta till följd av att Malkolm Nilsson Säfqvist gjorde illa armbågen i returmötet med Pafos i åttondelsfinalen av Conference League.



Nu ser också affären med 28-åringen ut att vara så gott som klar.



Expressen skriver nämligen att den serbiska burväktaren flyger till Stockholm för att genomföra övergången under tisdagen och kommer att skriva på ett kontrakt som sträcker sig över två och ett halvt år.



Vidare gör uppgifterna gällande att affären blir ekonomiskt fördelaktig för Djurgården som inte sägs kosta allt för mycket.



Manojlovic har bland annat spelat för Röda Stjärnan i Serbien samt spelat för klubbar som Getafe och FK Spartak Subotica.



I Borac Banja Luka har Manojlovic spelat 18 matcher denna säsong.



Det svenska transferfönstret stänger vid midnatt idag, tisdag.