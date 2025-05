Ny skadesmäll för Häcken – Layouni tvingades till byte

BK Häcken genomgår en tuff period med mängder av skador i truppen.

Under lördagen lades ytterligare ett namn till på listan.

Detta efter att Amor Layouni tvingades till ett tidigt byte.

På Studenternas IP i Uppsala hade IK Sirius gjort 1-0 mot BK Häcken genom anfallaren Robbie Ure som kunde stöta in bollen från nära håll.



När matchuret visade 30 minuter var olyckan framme för Häcken då Amor Layouni tvingades till byte efter att han tvingats lägga sig ner på mattan efter en förmodad bristning. I hans ställe klev Pontus Dahbo in.



Detta är långt ifrån den första skadesmällen i Häcken som bland annat saknar, Johan Hammar, Abdolaye Faye, Zeidane Inoussa, Leo Väisenen, Brice Wembangomo, Marius Lode och Peter Abrahamsson.



Med ett par minuter kvar av den första halvleken såg Joakim Persson ut att kunna springa in med 2-0-målet efter att Berisha slagit bollen på anfallaren. Istället valde domare Al-Hakim att blåsa för hands på Persson som blev rasande över beslutet



Ställningen i paus var 1-0 till hemmalaget. Resten av matchen kan du med fördel följa här!

