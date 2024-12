Officiellt: BP presenterar ny tränarduo

Olof Mellberg och Andreas Engelmark har tackat för sig.

Nu presenteras Ulf Kristiansson och Fredrik Landén är nya huvudtränare för Brommapojkarna.

– Båda har gott om erfarenhet av att träna unga spelare och bygga en miljö som utvecklar spelare, säger BP:s sportchef, Philip Berglund, i ett uttalande.



Under den senaste veckan har Olof Mellberg och Andreas Engelmark kommunicerats lämna Brommapojkarna.



Nu har klubben gjort klart med en ny tränarduo.



Detta i form av Ulf Kristiansson som flyttas upp från BP:s P19-lag och Fredrik Landén som hämtats in från IFK Norrköping, där han var assisterande tränare.



– Vi får in en målmedveten duo som arbetar efter vår modell och kommer bidra till att vi tar nya kliv i Allsvenskan. Båda har gott om erfarenhet av att träna unga spelare och bygga en miljö som utvecklar spelare, säger sportchef Philip Berglund till klubbens hemsida.

Vidare skriver BP om omorganisationen i ungdomslagen. Ny tränare för P19-laget blir Baran Coskun som kommer från Karlbergs BK. Han och P17-tränaren Magnus Pålsson kommer båda att finnas med i det dagliga arbetet med herrlaget på Grimsta.