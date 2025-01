Officiellt: Daniel Ask klar för Östers IF

Östers IF förstärker.

I halvtid mot Oskarshamn presenterades Daniel Ask för klubben.

Daniel Ask återvänder till svensk fotboll och är nu klar för Östers IF, den allsvenska nykomlingen.

26-åringen har nyligen brutit sitt kontrakt med danska Ålborg BK, dit han lånades ut från Västerås SK.



Han har kopplats samman med Östers IF. Och så blir nu fallet.

Under lördagens träningsmatch mot Oskarshamns IK bekräftade sportchefen Jesper Jansson att Ask är klar för klubben.

Ask har tidigare spelat för Västerås SK, Skövde AIK, Landskrona BoIS och även Östers IF (2016), då han gjorde tre matcher i Ettan Södra. Med Ålborg blev Ask noterad för elva framträdanden. Han gjorde 18 allsvenska framträdanden med VSK förra året.