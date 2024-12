Officiellt: Degerfors plockar in Marwan Salman

Tidigare under dagen meddelade IFK Göteborg att Marwan Salman lämnar.

Nu har han presenterats av Degerfors IF.

– Det känns jätteroligt att komma till en fin klubb som Degerfors med en anrik historia, säger han via klubbens hemsida.

Marwan Salman har den senaste tiden ryktats till Degerfors IF och tidigare under måndagen meddelade IFK Göteborg att analytikern lämnat klubben

Nu står det klart att han ansluter till de allsvenska nykomlingarna, som assisterande tränare på ett kontrakt över 2026.

– Det känns jätteroligt att komma till en fin klubb som Degerfors med en anrik historia. Jag ser fram emot att få träffa alla på plats vid uppstarten, få möta alla fantastiska supportrar och ha en fin säsong under 2025, säger han via klubbens hemsida.

Sportchef Patrik Werner kommenterar rekryteringen:

– Först och främst är det oerhört skönt att ha den här pusselbiten på plats och jag är glad över att vi rekryterat Marwan till Degerfors. Marwan vet vad som krävs på en allsvensk nivå och bortsett från att han är en kompetent tränare, så är han också en duktig analytiker. Han har egenskaper som gör att jag tror att han och William (Lundin, huvudtränare) kommer att komplettera varandra på ett bra sätt.