Officiellt: Jonas Lindberg förlänger med Gais

Jonas Lindberg förlänger med Gais.

Göteborgsklubben meddelar nu denna lördag att trotjänaren blir kvar i åtminstone ett år till.

– Det känns väldigt inspirerande att gå in i en ny säsong med GAIS och kunna bidra både på och utanför planen med rutin och kvalitet. Jag ser fram emot att kunna vara med och utveckla laget och klubben till att ta ännu fler steg under 2025. Att spela fotboll i GAIS och inför våra supportrar tycker jag är det bästa som finns, säger han via klubbens hemsida.

