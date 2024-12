Officiellt: Mårtensson lämnar Degerfors IF

Johan Mårtensson lämnar Degerfors IF.

Det meddelar klubben under söndagseftermiddagen.

– Jag är tacksam för att jag fått vara en del av Degerfors, säger han till klubbens hemsida.



Den 35-årige mittfältaren, Johan Mårtensson, lämnar Degerfors IF när hans kontrakt löper ut. Han spelade en viktig roll i att föra klubben upp i Allsvenskan under 2023, men kommer inte att tillhöra laget under nästa säsong.



– Jag är väldigt glad och tacksam för att jag fått vara en del av Degerfors IF. Vilken fantastisk fotbollsklubb. Jag har trivts så otroligt bra med spelare, ledare och folk i och runtomkring klubben. Jag har försökt att ge mitt allt i alla lägen både på och utanför planen. Att få vara med om avancemang till finrummet är något jag aldrig kommer glömma och jag är väldigt lycklig för alla degerforsares skull. Jag önskar klubben stort lycka till i allsvenskan 2025, säger Johan Mårtensson i ett uttalande på de rödvitas hemsida.



Klubbens sportchef Partrik Werner uttalar sig om beslutet:



–Jag vill rikta ett stort tack till Johan för hans insatser i Degerfors IF. Under 2024 har han varit en bärande spelare och hans ledaregenskaper, både på och utanför planen, har varit starkt bidragande till att vi fick ett så framgångsrikt år. Han kommer att vara saknad i föreningen och jag önskar honom ett stort lycka till framöver, säger bossen i ett uttalande på hemsidan.

Video Andreas Johansson om den avslutade karriären: ”Nu vill jag ge tillbaka”