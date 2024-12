Officiellt: Niklas Moisander avslutar karriären

Niklas Moisander avslutar karriären.

Detta meddelar Malmö FF under fredagen.

Niklas Moisander har valt att lägga skorna på hyllan, det meddelar Malmö FF denna fredag.

– Med tanke på skadorna har slutet inte blivit som han hade hoppats, vilket är jättetråkigt. Men under skadeperioden har han alltid varit professionell och seriös hela vägen in till slutet. Vi önskar Niklas stort lycka till framöver, säger sportchef Daniel Andersson via klubbens hemsida.

Mittbacken själv uttalar sig också:

– En vecka efter matchen mot Mjällby fick vi beskedet att korsbandet var av, vi var alla ganska förvånade och det var väldigt jobbiga dagar. Nu under hösten har jag haft mycket tid att reflektera och fattat beslutet att det räcker nu. Det är dags för mig att lämna över till yngre förmågor och avsluta min fotbollskarriär. Ett beslut som inte varit lätt att fatta.